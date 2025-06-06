Украинцы получат выплаты ко Дню Независимости: кому начислят 3100 гривен

Известно, кто имеет право на получение помощи.

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Денежные выплаты в августе / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Украинцам выплатят денежную помощь ко Дню Независимости

Сумма будет составлять от 2700 до 3100 гривен

Украинцы могут получить единовременную денежную выплату ко Дню Независимости. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Отмечается, что право на получение помощи имеют лица с особыми заслугами перед страной, ветераны войны, люди с инвалидностью, полученной в результате военных действий, а также бывшие узники концлагерей.

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Так, по постановлению Кабинета министров Украины, денежную помощь по случаю Дня Независимости 2025 года получат:

лица с особыми заслугами перед Родиной - именно эта категория получит наибольшую выплату в размере 3100 гривен;

лица с инвалидностью вследствие войны, в частности бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые были детьми на момент заключения.

Также установлен размер выплат для лиц с инвалидностью:

І группа - 3100 гривен;

ІІ группа - 2900 гривен;

III группа - 2700 гривен.

В то же время, гражданам, которые уже находятся на пенсии, денежные выплаты будут автоматически включены вместе с пенсией в июне. Обращаться в Пенсионный фонд дополнительно не нужно.

Выплаты - последние новости Украины

Как сообщал Главред, по причине полномасштабной войны в Украине, к сожалению, количество лиц с инвалидностью возросло как среди гражданского населения, так и среди военных. Такие граждане имеют право на денежную помощь от государства для частичной или полной компенсации потери трудоспособности.

Некоторые украинцы, у которых есть дети, в 2025 году могут получать дополнительную ежемесячную выплату до 6,4 тысяч гривен. Право на такую помощь от государства имеют те дети, у которых обнаружили тяжелые заболевания, расстройства, травмы, но при этом инвалидность не установлена.

Также Кабинет министров намерен повысить размер базовой социальной помощи, сделав его значительно выше текущего прожиточного минимума.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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