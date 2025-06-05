Админуслуги в Украине подорожают: сколько придется платить

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, в котором предусматривается повышение цен на предоставление административных услуг.

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Админуслуги в Украине подорожают/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com/ua

Кратко:

ВР поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает подорожание админуслуг

Цена некоторых админуслуг вырастет с 85 копеек до нескольких сотен гривен

Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект №4380 "Об административном сборе", который предусматривает установление "обоснованных" размеров административного сбора.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. Он отметил, что за законопроект проголосовали 273 народных избранника.

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Как отмечают авторы законопроекта, его цель - помочь местным бюджетам содержать центры предоставления административных услуг (ЦПАУ - ред.), которые часто работают в убыток.

Отмечается, что сейчас за большинство административных услуг нужно платить недостаточно компенсационные платежи. Так, за регистрацию места жительства надо заплатить 13,60 гривен, за регистрацию брака - 85 копеек или же вообще ничего.

В документе перечислено около 150 основных административных услуг, большинство из которых предлагается сделать платными - с минимальным тарифом в 20 гривен

Согласно законопроекту, если раньше регистрация бизнеса или земельного участка была бесплатной, то, в случае принятия законопроекта №4380, нужно будет заплатить №4380. Стоимость регистрации брака, как планируется, вырастет с нынешних 85 копеек до 200 гривен. При этом те, кто будет пользоваться электронными сервисами, могут получить скидку в 25%.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отметила в комментарии для "РБК-Украина", что услуги по социальной защите так и дальше будут бесплатными для получателей.

Она пояснила, что на ряд админуслуг нужно было поднять цены, ведь за некоторые из них размер платы составляет 85 коп. и не пересматривался с 1993 года.

Шуляк отметила, что расходы на ЦПАУ идут из местных бюджетов. Однако существующие размеры платы за админуслуги покрывают лишь до 30% от расходов на ЦПАУ. Преимущественно это только за счет услуг по регистрации недвижимости и паспортных услуг.

"Люди увольняются потому, что нагрузка бешеная, персонала не хватает, оплата труда неконкурентная. Система будет деградировать. Следовательно, в ОМС безумный недостаток компенсационный ресурсов на устойчивое функционирование системы. Данный законопроект позволит обеспечить больший уровень компенсационности", - пояснила Шуляк.

Также дополнительные ресурсы нужны и для цифровизации услуг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что урожай близок к нулю - цена на популярный фрукт станет "заоблачной". Урожай этого фрукта из-за заморозков будет в разы меньше, чем в прошлом году. В некоторых областях урожай близок к нулю. Это сильно ударит по цене.

Как ранее сообщал Главред, в Украине могут подорожать два базовых белковых продукта - эксперт назвал причину. Ранее достаточно доступные белковые продукты могут стать роскошью для украинцев.

Также ранее сообщалось, что цены упали уже на 38% - в Украине резко дешевеет популярный продукт. Есть несколько причин снижения цен на этот овощ.

Напомним, Главред рассказал, сколько стоит клубника в Украине - где купить дешевле всего и значительно сэкономить. Если потратить немного времени на сравнение, можно существенно сэкономить - иногда до 150 гривен.

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Кто такая Елена Шуляк? Елена Шуляк - украинский политик. Председатель партии "Слуга народа" с 15 ноября 2021 года. Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, пишет Википедия.

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