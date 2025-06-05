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Инфляция выросла до максимума из-за заморозков: в НБУ сказали, как изменятся цены летом

Алёна Воронина
5 июня 2025, 16:09
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Из-за заморозков инфляция в мае, вероятно, достигла своего локального максимума, рассказали в Нацбанке.
Инфляция выросла до максимума из-за заморозков: в НБУ сказали, как изменятся цены летом
Инфляция выросла до максимума из-за заморозков/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Инфляция в мае, вероятно, достигла своего локального максимума из-за заморозков
  • Это существенно повлияло на цены на определенные продукты, в частности, первые партии овощей и фруктов
  • НБУ прогнозирует, что в дальнейшем инфляция будет постепенно замедляться

Инфляция в Украине в мае, вероятно, достигла своего локального максимума. Однако в дальнейшем ожидается замедление роста цен.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга. Он отметил, что в апреле инфляция ускорилась до 15,1% в годовом измерении. Согласно оценкам НБУ, в мае наблюдался дальнейший рост годовой инфляции, и эти показатели даже превысили прогнозную траекторию регулятора.

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Пышный также отметил, что на ценах на продовольствие дополнительно сказались весенние заморозки, повлиявшие на стоимость первых партий овощей и фруктов нового урожая.

"Как и раньше, фундаментальное инфляционное давление подпитывалось устойчивым потребительским спросом и дальнейшим ростом производственных затрат бизнеса, в частности на оплату труда", - сказал он.

Национальный банк Украины прогнозирует, что в дальнейшем инфляция постепенно будет замедляться по широкому спектру товаров и услуг. Этому будут способствовать поступления новых урожаев, лучше, чем в прошлом году, ситуация в энергетике, а также уменьшение мировых цен на нефть.

"В то же время траектория замедления инфляции в ближайшие месяцы в значительной степени будет зависеть от влияния весенних заморозков и погодных условий летом на предложение и цены сельскохозяйственной продукции", - добавил глава НБУ.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время брифинга предположил, что урожай зерновых и других культур в этом году может быть ниже, чем Нацбанк прогнозировал в апреле этого года. В то же время пока ожидаются несущественные изменения.

"Даже если реализуется определенный негативный сценарий и погодные условия повторятся, как в прошлом году, то сдержать продовольственную инфляцию нам будет проще, поскольку весомым фактором будет импорт", - сказал он.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что урожай близок к нулю - цена на популярный фрукт станет "заоблачной". Урожай этого фрукта из-за заморозков будет в разы меньше, чем в прошлом году. В некоторых областях урожай близок к нулю. Это сильно ударит по цене.

Как ранее сообщал Главред, в Украине могут подорожать два базовых белковых продукта - эксперт назвал причину. Ранее достаточно доступные белковые продукты могут стать роскошью для украинцев.

Также ранее сообщалось, что цены упали уже на 38% - в Украине резко дешевеет популярный продукт. Есть несколько причин снижения цен на этот овощ.

Напомним, Главред рассказал, сколько стоит клубника в Украине - где купить дешевле всего и значительно сэкономить. Если потратить немного времени на сравнение, можно существенно сэкономить - иногда до 150 гривен.

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Кто такой Андрей Пышный?

Андрей Пышный - украинский политик и банкир. Председатель Национального банка Украины (с 7 октября 2022 года), Член СНБО с 25 октября 2022. В 2014-2020 годах был председателем правления АО "Ощадбанк", пишет Википедия.

Что известно о Сергее Николайчуке

Николайчук Сергей Анатольевич - заместитель председателя НБУ.

С 2004 по 2019 год Сергей Николайчук работал в Национальном банке Украины, где прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа.

С сентября 2019 до апреля 2020 года он занимал должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а с апреля 2020 года до июля 2021 года работал главой департамента макроэкономических исследований группы ICU.

Сергей Николайчук - почетный профессор практики Киевской школы экономики, а также преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2004 году с отличием окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко со степенью магистра экономики, а в 2008 году в этом же вузе защитил диссертацию на тему "Моделирование трансмиссионного механизма монетарной политики в Украине" и получил степень кандидата экономических наук, говорится на сайте НБУ.

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