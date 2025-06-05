Украинские студенты получат компенсацию за обучение от государства: кого это касается

Части студентов компенсируют обучение на контрактной форме.

https://glavred.info/economics/ukrainskie-studenty-poluchat-kompensaciyu-za-obuchenie-ot-gosudarstva-kogo-eto-kasaetsya-10670822.html Ссылка скопирована

Украинские студенты получат компенсацию за обучение от государства/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Кратко:

Часть студентов получит компенсацию за обучение на контрактной форме

Компенсацию получат дети защитников и защитниц Украины

Дети защитников и защитниц Украины, которые получали образование в высших учебных заведениях по контракту, получат компенсацию за обучение.

Об этом сообщается на сайте "Дія". Отмечается, что уведомления о получении компенсации скоро поступят в приложении "Дія" для первой тысячи нынешних выпускников бакалавриата и магистратуры. Им компенсируют стоимость контрактного обучения за 2024/2025 учебный год.

видео дня

"После оповещения в вашей Дії появится сертификат на компенсацию за обучение. Проверьте в нем данные о себе, подтвердите "Дія.Підписом" в течение 20 дней и ждите push-уведомления о результате. Впоследствии средства поступят на счет вашего учебного заведения, а заведение - компенсирует вам", - говорится в сообщении.

Кто может получить компенсацию

На сайте "Дія" отмечается, что сертификат на компенсацию доступен детям:

погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

военных с инвалидностью вследствие войны;

участников боевых действий;

пропавших без вести при особых обстоятельствах;

пленных (лишенных свободы из-за вооруженной агрессии);

пострадавших участников Революции достоинства.

Для того, чтобы получить компенсацию, нужно иметь:

ID-карту или биометрический загранпаспорт в "Дії";

верифицированный Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

информацию о вас в Единой государственной электронной базе по вопросам образования как о соискателе образования и о статусе ребенка ветерана соответствующей категории.

На такую компенсацию могут рассчитывать только те, кто учился на контрактной форме в 2024/2025 году и имеют возраст до 23 лет на момент подтверждения согласия.

Также в "Дії" объяснили, что делать, если сертификат еще не появился. Отмечается, что уведомления о помощи направляются поэтапно, и если с вашими документами и данными в ЕГЭБО все в порядке, то сертификат скоро появится.

Компенсация за обучение студентам/ скрин

Смотрите видео о компенсациях для студентов:

Ранее сообщалось, что в Украине подорожает стоимость обучения в вузах. Кабмин может установить минимальные цены на контракт для многих специальностей.

Как ранее сообщал Главред, в Раде хотят ослабить правила для выезда мужчин за границу - стало известно, что изменится. Определенная категория мужчин может получить послабление ограничений для выезда за границу, соответствующее решение уже обсуждается в Раде, отметил Вениславский.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред