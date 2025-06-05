Украинские студенты получат компенсацию за обучение от государства: кого это касается

Кратко:
- Часть студентов получит компенсацию за обучение на контрактной форме
- Компенсацию получат дети защитников и защитниц Украины
Дети защитников и защитниц Украины, которые получали образование в высших учебных заведениях по контракту, получат компенсацию за обучение.
Об этом сообщается на сайте "Дія". Отмечается, что уведомления о получении компенсации скоро поступят в приложении "Дія" для первой тысячи нынешних выпускников бакалавриата и магистратуры. Им компенсируют стоимость контрактного обучения за 2024/2025 учебный год.
"После оповещения в вашей Дії появится сертификат на компенсацию за обучение. Проверьте в нем данные о себе, подтвердите "Дія.Підписом" в течение 20 дней и ждите push-уведомления о результате. Впоследствии средства поступят на счет вашего учебного заведения, а заведение - компенсирует вам", - говорится в сообщении.
Кто может получить компенсацию
На сайте "Дія" отмечается, что сертификат на компенсацию доступен детям:
- погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
- военных с инвалидностью вследствие войны;
- участников боевых действий;
- пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- пленных (лишенных свободы из-за вооруженной агрессии);
- пострадавших участников Революции достоинства.
Для того, чтобы получить компенсацию, нужно иметь:
- ID-карту или биометрический загранпаспорт в "Дії";
- верифицированный Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
- информацию о вас в Единой государственной электронной базе по вопросам образования как о соискателе образования и о статусе ребенка ветерана соответствующей категории.
На такую компенсацию могут рассчитывать только те, кто учился на контрактной форме в 2024/2025 году и имеют возраст до 23 лет на момент подтверждения согласия.
Также в "Дії" объяснили, что делать, если сертификат еще не появился. Отмечается, что уведомления о помощи направляются поэтапно, и если с вашими документами и данными в ЕГЭБО все в порядке, то сертификат скоро появится.
Смотрите видео о компенсациях для студентов:
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