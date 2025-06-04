Доллар и евро внезапно ушли в крутое пике: озвучен новый курс валют

Гривна неожиданно усилила свои позиции.

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Курс валют на 5 июня / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс евро и доллара в четверг

На сколько укрепилась гривна

В четверг, 5 июня, официальный курс доллара к гривне будет на уровне 41,48 грн/долл. Об этом говорится на сайте НБУ.

Так, по сравнению с предыдущим показателем, гривна укрепилась на 16 копеек.

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Кроме того, по европейской валюте гривна также усилила позиции. Официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,20 грн за один евро. Гривна укрепилась на 23 копейки.

В то же время, на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,50 - 41,53 грн/долл., а евро - 47,33 - 47,35 грн/евро.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, 4 июня курс доллара был на уровне 41,6385 гривен за один доллар. Стоимость евро составляла 47,4263 гривен.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой говорил, что в первую декаду июня общая ситуация на валютном рынке будет без существенных изменений. Колебания доллара будет происходить в рамках политики НБУ, а курс евро будет зависеть от международной экономической конъюнктуры.

В то же время, аналитики КИТ Group в своем отчете отметили, что в течение 2-4 недель курс доллара в Украине будет оставаться на уровне 41,20-41,80 грн. Колебания могут быть на 20-30 копеек.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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