Ситуация динамичная и непредсказуемая: каким будет курс доллара и евро до 8 июня

Кратко:
- В начале июня курс валют существенно не изменится
- На рынке будет царить баланс между спросом и предложением
- Курс 1 евро будет торговаться в диапазоне 1,1-1,15 доллар
В первую декаду июня общая ситуация на валютном рынке будет без существенных изменений. Колебания доллара будет происходить в пределах политики НБУ, а курс евро будет зависеть от международной экономической конъюнктуры. Об этом сказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.
Он отметил, что основные колебания официального курса не будут выбиваться за коридоры мая: 41,6-41,9 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро.
По его словам, на рынке будет царить баланс между спросом и предложением, который будет достигаться через механизм валютных интервенций НБУ.
"Курс евро будет полностью зависеть от котировок на мировых рынках в паре с долларом. Хотя есть один весомый фактор, который до сих пор неизвестен: как отреагируют рынки на новые пошлины США на товары из ЕС. Ситуация достаточно динамичная и непредсказуемая: дата новых пошлин перенесена с 1 июня на 9 июля. То есть пока что новые пошлины не отменены, а лишь отсрочены. Именно поэтому, на мой взгляд, в течение следующей недели сохранится соотношение нескольких последних недель: курс 1 евро будет торговаться в диапазоне 1,1-1,15 доллар", - считает банкир.
Лесовой также добавил, что основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (2-8 июня) будут следующими:
- коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-41,9 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро (на межбанке) и 41,6-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро (на наличном рынке);
- средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 грн;
- средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.
Курс валют - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в НБУ заявили, что в понедельник, 2 июня, официальный курс доллара к гривне будет на уровне 41,53 грн/долл. Гривна осталась на уровне предыдущего показателя.
Аналитики КИТ Group в своем отчете рассказали, что в течение 2-4 недель курс доллара в Украине будет оставаться на уровне 41,20-41,80 грн. Колебания могут быть на 20-30 копеек.
Тарас Лесовой также говорил, что в июне ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться предсказуемой, без резких изменений, но курс доллара может постепенно расти.
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Кто такой Тарас Лесовой?
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
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