Ситуация динамичная и непредсказуемая: каким будет курс доллара и евро до 8 июня

Банкир сказал, каким будет курс валют в период с 2 по 8 июня.

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Курс валют с 2 по 8 июня / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

В начале июня курс валют существенно не изменится

На рынке будет царить баланс между спросом и предложением

Курс 1 евро будет торговаться в диапазоне 1,1-1,15 доллар

В первую декаду июня общая ситуация на валютном рынке будет без существенных изменений. Колебания доллара будет происходить в пределах политики НБУ, а курс евро будет зависеть от международной экономической конъюнктуры. Об этом сказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что основные колебания официального курса не будут выбиваться за коридоры мая: 41,6-41,9 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро.

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По его словам, на рынке будет царить баланс между спросом и предложением, который будет достигаться через механизм валютных интервенций НБУ.

"Курс евро будет полностью зависеть от котировок на мировых рынках в паре с долларом. Хотя есть один весомый фактор, который до сих пор неизвестен: как отреагируют рынки на новые пошлины США на товары из ЕС. Ситуация достаточно динамичная и непредсказуемая: дата новых пошлин перенесена с 1 июня на 9 июля. То есть пока что новые пошлины не отменены, а лишь отсрочены. Именно поэтому, на мой взгляд, в течение следующей недели сохранится соотношение нескольких последних недель: курс 1 евро будет торговаться в диапазоне 1,1-1,15 доллар", - считает банкир.

Лесовой также добавил, что основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (2-8 июня) будут следующими:

коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-41,9 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро (на межбанке) и 41,6-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро (на наличном рынке);

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 грн;

средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в НБУ заявили, что в понедельник, 2 июня, официальный курс доллара к гривне будет на уровне 41,53 грн/долл. Гривна осталась на уровне предыдущего показателя.

Аналитики КИТ Group в своем отчете рассказали, что в течение 2-4 недель курс доллара в Украине будет оставаться на уровне 41,20-41,80 грн. Колебания могут быть на 20-30 копеек.

Тарас Лесовой также говорил, что в июне ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться предсказуемой, без резких изменений, но курс доллара может постепенно расти.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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