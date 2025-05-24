Доллар стремительно 'взлетит': банкир рассказал, каким будет курс до 1 июня

Весна на валютном рынке Украины прошла стабильно, утверждает Тарас Лесовой.

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Доллар готовится к "взлету" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Ключевые тезисы Лесового:

Официальный курс доллара не достиг уровня начала года (42,02 грн) в течение весны

В конце мая курс доллара может стать на межбанке - 41,6-41,9 грн, а на наличном рынке - 41,6-41,8 грн за доллар

К 1 июня 100 долларов будут стоить около 4160-4180 грн до 1 июня

Весна на валютном рынке Украины прошла достаточно стабильно. За три месяца официальный курс доллара США не поднялся до уровня начала года - 42,02 гривны за доллар. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, есть основания полагать, что в конце мая официальный курс доллара будет в среднем на 1% ниже стартового показателя 2025 года. Лесовой прогнозирует, что курс доллара на межбанковском валютном рынке на следующей неделе будет колебаться в диапазоне 41,6-41,9 гривни, а на наличном рынке - 41,6-41,8 гривни за доллар.

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Это означает, что до 1 июня 100 долларов в гривневом эквиваленте будут стоить примерно 4160 - 4180 гривен, а 1000 долларов - 41 600 - 41 800 гривен.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин добавил в комментарии ТСН, что согласно предварительным прогнозам, на середину года официальный курс доллара может быть около 43 гривен. В то же время глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины, экономист Андрей Забловский считает, что во второй половине 2025 года гривня ослабнет до уровня 42,5-43 гривни за доллар.

Курс доллара / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, рекордные золотовалютные резервы Украины - более 46,7 млрд долларов на конец апреля - позволяют НБУ поддерживать стабильность валютного рынка через интервенции, сообщил Тарас Лесовой из Глобус Банка. Евро значительно укрепился с начала года (примерно на 9%), что влияет на курсы в Украине. Если евро потеряет позиции на мировом рынке, его курс в Украине тоже снизится.

Также Минфин Украины готовит бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Согласно макропрогнозу, обнародованному Ярославом Железняком, курс гривни к доллару в эти годы будет расти.

Кроме этого, экономист Александр Хмелевский считает, что обострение торгового конфликта между США и Китаем может снизить курс доллара. В июне курс гривни, по прогнозу эксперта, останется в пределах 41,2-42,5 грн/доллар. Основной угрозой для гривни остается война.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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