Уже девать некуда: в Украине рухнули цены на любимый овощ

Снижение цен стало вынужденной мерой, на которую идут производители.

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В Украине рухнули цены на любимый овощ / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Вы узнаете:

С чем связано резкое изменение стоимости лука

Что будет с ценами дальше

Цены на репчатый лук в Украине продолжают снижаться, несмотря на традиционное сезонное сокращение запасов.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, производители массово снижают отпускные цены из-за ухудшения качества продукции и слабого спроса со стороны оптовых покупателей.

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Главная причина — недовольство качеством овоща. По словам участников рынка, все больше оптовых компаний отказываются закупать лук, не соответствующий их стандартам. На сегодняшний день украинские фермеры готовы отпускать продукцию по цене 16–26 грн/кг ($0,39–0,63/кг). Еще неделю назад минимальная цена не опускалась ниже 18 грн/кг ($0,43/кг), что свидетельствует о снижении на 12% за семь дней.

Ситуацию усугубляет перенасыщение рынка луком среднего и низкого качества. Многие хозяйства до последнего удерживали товар в хранилищах, рассчитывая на рост цен, но вынуждены были начать распродажу в конце апреля. Это привело к резкому увеличению предложения и, как следствие, давлению на цену.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, лук в Украине уже подешевел на 12%. Однако аналитики и сами аграрии выражают пессимизм: качество лука в хранилищах продолжает снижаться, а спрос остается вялым.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, в Украине продолжают расти цены на продукты, и эта тенденция продолжится и в июне. Больше всего в первый месяц лета будут прибавлять в цене хлебобулочные изделия.

Недавно экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что будет с ценами на мясо в Украине и стоит ли ждать снижения стоимости этого продукта.

Как писал Главред, несмотря на весенние заморозки, которые сковали Украину в апреле-мае, цены на популярную ягоду стремительно снизились. Клубника подешевела в среднем на 35%.

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