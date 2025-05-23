Уже девать некуда: в Украине рухнули цены на любимый овощ

Вы узнаете:
- С чем связано резкое изменение стоимости лука
- Что будет с ценами дальше
Цены на репчатый лук в Украине продолжают снижаться, несмотря на традиционное сезонное сокращение запасов.
Как сообщают аналитики проекта EastFruit, производители массово снижают отпускные цены из-за ухудшения качества продукции и слабого спроса со стороны оптовых покупателей.
Главная причина — недовольство качеством овоща. По словам участников рынка, все больше оптовых компаний отказываются закупать лук, не соответствующий их стандартам. На сегодняшний день украинские фермеры готовы отпускать продукцию по цене 16–26 грн/кг ($0,39–0,63/кг). Еще неделю назад минимальная цена не опускалась ниже 18 грн/кг ($0,43/кг), что свидетельствует о снижении на 12% за семь дней.
Ситуацию усугубляет перенасыщение рынка луком среднего и низкого качества. Многие хозяйства до последнего удерживали товар в хранилищах, рассчитывая на рост цен, но вынуждены были начать распродажу в конце апреля. Это привело к резкому увеличению предложения и, как следствие, давлению на цену.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, лук в Украине уже подешевел на 12%. Однако аналитики и сами аграрии выражают пессимизм: качество лука в хранилищах продолжает снижаться, а спрос остается вялым.
Цены на продукты - последние новости
Напомним, в Украине продолжают расти цены на продукты, и эта тенденция продолжится и в июне. Больше всего в первый месяц лета будут прибавлять в цене хлебобулочные изделия.
Недавно экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что будет с ценами на мясо в Украине и стоит ли ждать снижения стоимости этого продукта.
Как писал Главред, несмотря на весенние заморозки, которые сковали Украину в апреле-мае, цены на популярную ягоду стремительно снизились. Клубника подешевела в среднем на 35%.
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