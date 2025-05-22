Цена обвалилась на 35%: в Украине стремительно подешевела популярная ягода

Еще неделю назад ягода стоила не менее 220-260 грн/кг.

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Цена на клубнику стремительно падает / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему цены на клубнику снизились

Сколько стоит килограмм популярной ягоды

Несмотря на весенние заморозки, которые сковали Украину в апреле-мае, цены на популярную ягоду стремительно снизились. Клубника подешевела в среднем на 35%. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным экспертов, основная причина падения цен на клубнику - стремительное увеличение предложения ягоды из хозяйств западных областей. При этом спрос среди потребителей остается невысоким.

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"В результате, в условиях жесткой конкуренции садоводы вынуждены были значительно снизить цену на эту продукцию", - говорится в материале.

Аналитики напоминают, что еще до начала прошлых выходных клубника стоила не менее 220-260 грн/кг (примерно $5,31-6,27/кг). Но уже в начале текущей недели цены упали сразу на 35% - до 120-190 грн/кг ($2,90-4,59/кг), в зависимости от качества и объемов партий.

Эксперты не исключают, что цена может опуститься еще ниже, ведь предложение клубники на украинском рынке еще не достигло пика.

В то же время неизвестно, сохранится ли такая цена в течение ближайшего месяца. Ведь, по словам фермеров практически из всех регионов Украины, ранние сорта ягод потеряно от 30% до 100% в результате апрельских и майских заморозков текущего года.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинцы в Сети начали сообщать о бешеных ценах на ягоды. Например, в Черновцах черешня, сезон которой уже начинается, стоит 1450 гривен за килограмм.

Кроме того, цены на яблоки в украинских супермаркетах демонстрируют стремительный рост. В некоторых магазинах стоимость популярных сортов уже подбирается к 100 гривен за килограмм. Особенно резкое повышение зафиксировано в супермаркетах Одессы. Например, сорт Ред Чиф там продается почти за 80 грн/кг. Еще дороже обойдутся яблоки Симиренко и Ред Принц - до 89,90 грн/кг, что делает их самыми дорогими среди представленных.

Накануне стало известно, что в Украине из-за весенних заморозков в этом году на рынке существенно подорожают фрукты - цена повысится минимум на 30 процентов.

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Что известно о проекте EastFruit? EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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