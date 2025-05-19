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Урожай потерян на 80%: на какие фрукты и овощи в Украине резко вырастет цена

Анна Ярославская
19 мая 2025, 10:48обновлено 19 мая, 11:28
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Холодная погода в апреле и мае повлияла на урожай. Дефицит некоторых фруктов и овощей будет порождать рост цен.
Фрукты, цены на фрукты
Какие фрукты подорожают в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие культуры пострадали из-за заморозков
  • На сколько подорожают сезонные фрукты и овощи
  • Изменит ли ситуацию на рынке импорт продукции

Из-за весенних заморозков в этот году в Украине существенно подорожают фрукты - цена повысится как минимум на 30 процентов. Как рассказал председатель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук неблагоприятные погодные условия привели к потерям урожая косточковой группы плодовых деревьев, таких как абрикосы и персики.

"Действительно, если смотреть в контексте тех проблем, которые принесли погодные условия, особенно заморозки. Мы констатируем определенные потери в косточковой группе плодовых деревьев, таких как абрикосы, персики. Потери по некоторым предприятиям достигают 80-100% и, соответственно, недостаток будет порождать за собой рост цены", - сказал Марчук в интервью Труха Украина.

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По его прогнозу, дефицит будет порождать рост цен.

Марчук предположил, что стоимость фруктов может возрасти до 30%. В частности, подорожают абрикосы, клубника, персики, вишня, черешня. Урожай яблок и груш пострадал в несколько иной степени.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

По его словам, на Подолье очень сильно пострадали сады от апрельских заморозков, а также от того, что температура воздуха в мае утром составляла всего 2-3 градуса.

"Это тоже очень вредило цветенію плодовых культур. Та же ситуация, если мы говорим о ягодах, проблематика с ранней клубникой - заморозки очень там повредили", - сказал Марчук.

От похолодания пострадали и овощи, но насколько сильно - сейчас сложно сказать.

"Я знаю, что в некоторых регионах проблема возникли с ранним картофелем. Но ведь сейчас мы фактически видим на полках только тепличные культуры. Тепличная культура наоборот демонстрирует снижение цены: и томаты, и огурцы, и ранняя белокочанная капуста. Но это тепличное производство. Какая будет ситуация с открытым грунтом, надо будет смотреть уже в где-то в конце мая в начале июня", - сказал Марчук.

Что будет с импортом

Глава Всеукраинского аграрного совета считает, что урегулировать цены с помощью импорта из Турции не удастся, поскольку в этой стране погодные условия были не лучше.

"Нужно понять, какая у них будет ситуация для того, чтобы они могли также осуществлять продажу на импорт. В конце мая — начале июня будем ориентироваться", — сказал он

Как заморозки повлияли на урожай фруктов и овощей в Украине

Как писал Главред, ночные заморозки в мае привели к тому, что аграрии уже потеряли урожай некоторых овощей. В частности, в Полтавской области замерзла капуста, виноград, клубника, розы и редис. На Житомирщине вымерзла малина.

В апреле Украину также несколько раз накрывали заморозки. Неожиданное похолодание ударило по цветущим деревьям. Особенно серьезно пострадал абрикос. С персиками ситуация более-менее нормальная. Однако летом они могут стать дороже на 20-25%, чем в прошлом году.

Тем временем фермеры жалуются, что из-за похолодания есть риск потери урожая клубники, помидоров и других овощных культур. В соцсетях фермеры публикуют кадры уничтоженных морозом растений.

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Кто такой Денис Марчук?

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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фрукты цены на продукты новости Украины овощи Денис Марчук
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