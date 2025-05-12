Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

"Убытки - минус миллион": в каких регионах ночные заморозки погубили урожай

Анна Ярославская
12 мая 2025, 10:18
436
Из-за холодной погоды овощи и фрукты в этом году будут очень дорогими.
Украинские фермеры пытаются спасти урожай
Украинские фермеры пытаются спасти урожай / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Какие растения пострадали от заморозков
  • Как аграрии пытаются спасти урожай

Похолодание в мае сильно навредило украинским фермерам. Ночные заморозки привели к тому, что аграрии уже потеряли урожай некоторых овощей. Тем временем непогода не отступает: на 12 мая синоптики прогнозировали штормовое предупреждение и мороз в ряде областей. Детальнее читайте в материале: "Врежет" 5-градусный мороз: в каких регионах будут дожди и снег.

Какие овощи и фрукты пострадали из-за весеннего похолодания

Фермер из Винницкой области обнародовал в соцсети Tik Tok видео, где показал потерянный урожай капусты. По его словам, вымерзло около двух гектаров овоща.

видео дня

"Хотя передавали +1, вся капуста вымерзла. [Убытки] - минус миллион. Вымерзло в районе двух гектаров. Вот такие заработки. 2025 год", - сказал аграрий.

В комментариях пользователи написали, что в Полтавской области замерзла капуста, виноград, клубника, розы и редис. На Житомирщине вымерзла малина.

скриншот
скриншот
скриншот

Некоторые фермеры пытаются спасти растения от холода. В частности, фермер из Ивано-Франковской области зажег огонь прямо между рядами винограда, потому что температура воздуха упала до нуля.

На другом видео фермер на Закарпатье пытается спасти клубнику. На тракторе он возил между рядами подожженную тракторную шину.

Фермеры, которые выращивают картофель, укрывают поле агроволокном.

Фермеры накрывают поле картофеля агроволоконом
Фермеры накрывают поле картофеля агроволоконом / скриншот

Стоит отметить, что украинцы переживают, что из-за заморозков овощи и фрукты в этом году будут очень дорогими.

Как писал Главред, в апреле Украину несколько раз накрывали заморозки. Неожиданное похолодание ударило по цветущим деревьям. Особенно серьезно пострадал абрикос. С персиками ситуация более-менее нормальная. Однако летом они могут стать дороже на 20-25%, чем в прошлом году.

Тем временем фермеры жалуются, что из-за похолодания есть риск потери урожая клубники, помидоров и других овощных культур. В соцсетях фермеры публикуют кадры уничтоженных морозом растений.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

заморозки цены на продукты Погода в Украине овощи
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Изменила тональность США: Ермак раскрыл детали встречи Зеленского с Трампом

Изменила тональность США: Ермак раскрыл детали встречи Зеленского с Трампом

11:23Украина
Почасовые отключения света вернутся: стало известно, в каком месяце это может произойти

Почасовые отключения света вернутся: стало известно, в каком месяце это может произойти

11:07Украина
РФ проигнорировала перемирие: ударила бомбами и БпЛА, есть раненые и прилеты

РФ проигнорировала перемирие: ударила бомбами и БпЛА, есть раненые и прилеты

10:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая: Весам будет больно, Рыбам нужен отдых

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая: Весам будет больно, Рыбам нужен отдых

Драить не нужно - что положить в унитаз, чтобы избавиться от известкового налета

Драить не нужно - что положить в унитаз, чтобы избавиться от известкового налета

Где цифра 6 среди 8: только гений угадает за 5 секунд

Где цифра 6 среди 8: только гений угадает за 5 секунд

Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит холодина

Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит холодина

Россиян начинает бесить 9 мая - что изменилось и в чем причина

Россиян начинает бесить 9 мая - что изменилось и в чем причина

Последние новости

11:23

Изменила тональность США: Ермак раскрыл детали встречи Зеленского с Трампом

11:07

Почасовые отключения света вернутся: стало известно, в каком месяце это может произойтиВидео

10:54

Китайский гороскоп на завтра 13 мая: Змеям - несчастный случай, Лошадям - ссора

10:22

РФ проигнорировала перемирие: ударила бомбами и БпЛА, есть раненые и прилеты

10:19

"Сынок с диагнозом": Королева с сыном публично опозорились своим поведением

Фейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 маяФейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 мая
10:18

"Убытки - минус миллион": в каких регионах ночные заморозки погубили урожай

10:06

"Это уже поражение Путина": нардеп сказал, чего больше всего боится глава Кремля

09:54

Цветочная Луна: 4 знака зодиака, чей мир сотрясает майское полнолуние

09:25

Гороскоп на завтра 13 мая: Львам - неожиданная встреча, Стрельцам - путешествие

Реклама
09:22

"Это счастье": Могилевская наконец-то показала своего таинственного мужа

09:12

Согласна ли Украина на переговоры без перемирия: Ермак раскрыл позицию Киева

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 мая (обновляется)

09:00

"Это салфетка для носа": у Макрона высмеяли фейк Захаровой о наркотикахВидео

08:30

Переговоры в Стамбуле: почему конец войны отодвигаетсямнение

08:18

У ВСУ успех на востоке, россияне продвинулись на двух направлениях – ISW

08:18

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

Зеленский перехватил инициативу у Путина: что происходит в мирных переговорах

08:02

С букетом на концерте: сын Софии Ротару удивил фотографией счастливой мамы

07:42

Украинцы могут получить 25% скидки на коммуналку: кого коснется и что надо сделать

07:10

Чем отличаются львята: ответ нужно дать за 15 секунд

Реклама
06:49

Кремль манипулирует в вопросе перемирия: в ISW раскрыли детали

06:27

Предпереговорные маневры вокруг Трампа и для Трампамнение

05:50

Необычный ребус для сверхразумов: найдите на игровой площадке свечу за 5 секунд

05:15

Гороскоп по лунному календарю: что не следует делать 12 мая, чтобы не потерять достаток

04:45

Для чего опытные дачники собирают шишки: о проблемах с огородом можно забытьВидео

04:15

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти енота

03:55

Вместо ПВО - макеты, Путин "оголил" почти всю Россию - КоваленкоВидео

03:30

"Годами "отхаркивать": раскрыт худший сценарий переговоров с РФ в Турции

01:43

"Тор-М2" не выдержал удара: как ВСУ уничтожили российский ЗРКВидео

01:30

Мама и папа ушли в отрыв: Меган Маркл показала жаркие поцелуи и объятия с мужем

00:45

Российский след в варшавском пожаре: Туск сделал громкое заявление

00:33

Ведутся интенсивные переговоры, скоро будет поворот в войне - The Economist

11 мая, воскресенье
23:47

Теневая схема Москвы: как нефть минует санкции

23:15

"Трясло" 4,6 баллов: в Одесской области ощутили землетрясение

22:45

Зеленский предупредил о последствиях отказа РФ от прекращения огня: подробности

22:43

"Уникальная" техника, которая никогда не окажется на фронте: как опозорился ПутинВидео

22:21

Путин потребует капитуляции Киева: СМИ о вероятном сценарии переговоров в Турции

22:09

В жару лучше забрать из машины: 10 вещей не стоит оставлять в салоне

21:49

Елена Мозговая показала троих дочерей от трех разных мужчин на одном фото

21:20

Прямые переговоры Зеленского с Путиным: Маркарова раскрыла позицию Киева

Реклама
21:18

Парад лома: как Путин маскирует танковый кризис показухой на Красной площадимнение

20:55

Ольга Сумская "послала" подписчика после комментария про дочерей: "Провоцируете"

20:47

Как помыть мультипечь за несколько минут: копеечный лайфхакВидео

20:41

"Я лично буду ждать Путина в четверг в Турции": Зеленский сделал заявление

20:31

"Врежет" 5-градусный мороз: в каких регионах будут дожди и снег

20:21

Разведение сил на фронте: эксперт пояснил, что не так с предложением Келлога

19:43

Зачем Путину стоит согласиться на паузу: эксперт сделал прогноз

19:30

Переговоры с РФ в Стамбуле и реакция Украины: главные новости Украины (дайджест)

19:25

Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции - Трамп

19:25

Трамп может усилить давление на Киев: ВВС о вероятном ответе на ультиматум Путина

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять