"Убытки - минус миллион": в каких регионах ночные заморозки погубили урожай

Из-за холодной погоды овощи и фрукты в этом году будут очень дорогими.

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Украинские фермеры пытаются спасти урожай / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Какие растения пострадали от заморозков

Как аграрии пытаются спасти урожай

Похолодание в мае сильно навредило украинским фермерам. Ночные заморозки привели к тому, что аграрии уже потеряли урожай некоторых овощей. Тем временем непогода не отступает: на 12 мая синоптики прогнозировали штормовое предупреждение и мороз в ряде областей. Детальнее читайте в материале: "Врежет" 5-градусный мороз: в каких регионах будут дожди и снег.

Какие овощи и фрукты пострадали из-за весеннего похолодания

Фермер из Винницкой области обнародовал в соцсети Tik Tok видео, где показал потерянный урожай капусты. По его словам, вымерзло около двух гектаров овоща.

видео дня

"Хотя передавали +1, вся капуста вымерзла. [Убытки] - минус миллион. Вымерзло в районе двух гектаров. Вот такие заработки. 2025 год", - сказал аграрий.

В комментариях пользователи написали, что в Полтавской области замерзла капуста, виноград, клубника, розы и редис. На Житомирщине вымерзла малина.

Некоторые фермеры пытаются спасти растения от холода. В частности, фермер из Ивано-Франковской области зажег огонь прямо между рядами винограда, потому что температура воздуха упала до нуля.

На другом видео фермер на Закарпатье пытается спасти клубнику. На тракторе он возил между рядами подожженную тракторную шину.

Фермеры, которые выращивают картофель, укрывают поле агроволокном.

Фермеры накрывают поле картофеля агроволоконом / скриншот

Стоит отметить, что украинцы переживают, что из-за заморозков овощи и фрукты в этом году будут очень дорогими.

Как писал Главред, в апреле Украину несколько раз накрывали заморозки. Неожиданное похолодание ударило по цветущим деревьям. Особенно серьезно пострадал абрикос. С персиками ситуация более-менее нормальная. Однако летом они могут стать дороже на 20-25%, чем в прошлом году.

Тем временем фермеры жалуются, что из-за похолодания есть риск потери урожая клубники, помидоров и других овощных культур. В соцсетях фермеры публикуют кадры уничтоженных морозом растений.

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