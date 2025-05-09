Скачок цен на 25%: из-за заморозков в Украине подорожает популярный фрукт

Вы узнаете:
- Какие фруктовые деревья пострадали из-за заморозков
- Что будет с ценами на фрукты
В апреле Украину несколько раз накрывали заморозки. Неожиданное похолодание ударило по цветущим деревьям. Особенно серьезно пострадал абрикос. С персиками ситуация более-менее нормальная. Однако летом они могут стать дороже на 20-25%, чем в прошлом году.
Глава Укрсадвинпрома Владимир Печко рассказал УНН, что из-за заморозков сложилась "очень тяжелая ситуация" с абрикосами.
"Потому что это в принципе рисковая культура, и не первый год абрикос страдает. Нельзя сказать, что совсем украинцы останутся без абрикосов, но велика вероятность того, что в супермаркетах не будет украинских", - считает Печко.
Что будет с урожаем персиков
Персиковые деревья пострадали, но ситуация более-менее нормальная.
"То есть где-то 15-20% (пострадало из-за заморозков, – ред.), в разных регионах варьируется в таких пределах. Но это не глобально", - сказал глава Укрсадвинпрома.
Экономический эксперт Олег Пендзин спрогнозировал, на сколько могут вырасти цены на персики и абрикосы летом.
"Год на год не приходится, в зависимости от того сколько будет стоить импорт. У нас балансирующий импорт по персикам и абрикосам. Также зависит от того, какой будет курс доллара, потому что импорт от доллара зависит", - сказал он.
Будут ли на прилавках черешни, яблоки и голубика
С черешней ситуация более или менее стабильная, ведь из-за заморозков могла пострадать лишь ранняя черешня, а поздняя еще не цветет.
"В этом году также есть вопросы по яблоку. На цветение повлияли заморозки, урожай уничтожен на некоторых предприятиях", – заявил Печко.
В тоже время заморозки повредили урожай голубики. В Черкасской области и на севере страны пострадали 60% и 85% насаждений.
"Но, в целом, голубика будет, потому что на Закарпатье пострадали ранние сорта - где-то до 20%, поздние сорта - примерно 40%. Однако Украина большая, и в каждом регионе есть свои насаждения, поэтому в общем это не повлияет на ситуацию", – сказал Печко.
Цены на продукты в Украине - прогнозы
Как писал Главред, на полках украинских магазинов уже появляются первые плоды нового урожая овощей и фруктов. Цены на сезонную продукцию будут постепенно снижаться, но из-за весенних заморозков может возникнуть дефицит некоторых продуктов.
Весенние заморозки нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным культурам в Украине. Фермеры жалуются, что из-за похолодания есть риск потери урожая клубники, помидоров и других овощных культур. В соцсетях фермеры публикуют кадры уничтоженных морозом растений.
Также сообщалось, что заморозки затронули не только косточковые фрукты, но и яблоневые и грушевые сады, которые обычно считаются более устойчивыми к холодам. Кроме того, часть урожая садовой земляники получила повреждения, что может повлиять на урожай ягод в этом сезоне.
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Кто такой Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.
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