Скачок цен на 25%: из-за заморозков в Украине подорожает популярный фрукт

Из-за весеннего похолодания сложилась "очень тяжелая ситуация" с абрикосами.

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Абрикосы могут значительно подорожать этим летом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Вы узнаете:

Какие фруктовые деревья пострадали из-за заморозков

Что будет с ценами на фрукты

В апреле Украину несколько раз накрывали заморозки. Неожиданное похолодание ударило по цветущим деревьям. Особенно серьезно пострадал абрикос. С персиками ситуация более-менее нормальная. Однако летом они могут стать дороже на 20-25%, чем в прошлом году.

Глава Укрсадвинпрома Владимир Печко рассказал УНН, что из-за заморозков сложилась "очень тяжелая ситуация" с абрикосами.

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"Потому что это в принципе рисковая культура, и не первый год абрикос страдает. Нельзя сказать, что совсем украинцы останутся без абрикосов, но велика вероятность того, что в супермаркетах не будет украинских", - считает Печко.

Что будет с урожаем персиков

Персиковые деревья пострадали, но ситуация более-менее нормальная.

"То есть где-то 15-20% (пострадало из-за заморозков, – ред.), в разных регионах варьируется в таких пределах. Но это не глобально", - сказал глава Укрсадвинпрома.

Экономический эксперт Олег Пендзин спрогнозировал, на сколько могут вырасти цены на персики и абрикосы летом.

"Год на год не приходится, в зависимости от того сколько будет стоить импорт. У нас балансирующий импорт по персикам и абрикосам. Также зависит от того, какой будет курс доллара, потому что импорт от доллара зависит", - сказал он.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Будут ли на прилавках черешни, яблоки и голубика

С черешней ситуация более или менее стабильная, ведь из-за заморозков могла пострадать лишь ранняя черешня, а поздняя еще не цветет.

"В этом году также есть вопросы по яблоку. На цветение повлияли заморозки, урожай уничтожен на некоторых предприятиях", – заявил Печко.

В тоже время заморозки повредили урожай голубики. В Черкасской области и на севере страны пострадали 60% и 85% насаждений.

"Но, в целом, голубика будет, потому что на Закарпатье пострадали ранние сорта - где-то до 20%, поздние сорта - примерно 40%. Однако Украина большая, и в каждом регионе есть свои насаждения, поэтому в общем это не повлияет на ситуацию", – сказал Печко.

Цены на продукты в Украине - прогнозы

Как писал Главред, на полках украинских магазинов уже появляются первые плоды нового урожая овощей и фруктов. Цены на сезонную продукцию будут постепенно снижаться, но из-за весенних заморозков может возникнуть дефицит некоторых продуктов.

Весенние заморозки нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным культурам в Украине. Фермеры жалуются, что из-за похолодания есть риск потери урожая клубники, помидоров и других овощных культур. В соцсетях фермеры публикуют кадры уничтоженных морозом растений.

Также сообщалось, что заморозки затронули не только косточковые фрукты, но и яблоневые и грушевые сады, которые обычно считаются более устойчивыми к холодам. Кроме того, часть урожая садовой земляники получила повреждения, что может повлиять на урожай ягод в этом сезоне.

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Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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