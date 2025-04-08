Будет еще холоднее: синоптик предупредила о морозах и сказала, когда они отступят

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 9-10 апреля
- Когда отступят морозы
Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной. Ожидаются заморозки. Потепление придет ближе к середине месяца. Подробный прогноз погоды опубликовала в своем Telegram-канале Наталья Диденко.
По ее словам, ночь в на 9 апреля столбики термометров покажут минусовые значения.
"Ближайшая ночь будет еще холоднее – ожидаются заморозки до 0-5 градусов! Днем в среду также холодно, на протяжении 9 апреля +1...+6 градусов, в Луганской области +6...+9 градусов", - предупредила синоптик.
9 апреля местами облачно, местами небольшой снег.
Погода в Киеве сегодня ночью будет морозной - до -1...-3 градусов. В среду без осадков, днем потеплеет до +1...+3 градусов.
10 апреля в Украину ожидается некомфортная погода, так как придет очередной циклон, ожидаются осадков, усилится ветер.
Когда ждать потепления
По словам синоптика, потепление в Украине начнется с Вербного воскресенья.
"Уже посередине апреля будет +12...+18 градусов! Внизу для поддержания и согревания - карта прогноза температуры воздуха на 15 апреля", - добавила Наталья Диденко.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, с 5 по 9 апреля в Украине синоптики прогнозировали постепенное похолодание - сначала на севере, западе и в центре.
Ранее синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что погода в Украине в апреле 2025 года будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +10...+13. Это на полтора-два градуса выше нормы.
Отметим, в апреле 2025 года Солнце вызовет несколько магнитных бурь, влияние которых будет ощущаться на Земле. Бури будут иметь разную интенсивность в начале, в середине и в конце месяца.
Другие новости:
- Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты
- Не взлетит в космос: банкир сказал, каким будет курс доллара в апреле
- Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред