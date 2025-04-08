Будет еще холоднее: синоптик предупредила о морозах и сказала, когда они отступят

В ближайшие дни о весеннем тепле украинцам можно забыть. Впрочем, такая погода продлится еще недолго.

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Какой будет погода в Украине 9-10 апреля 2025 - прогноз синоптика / Фото: УНИАН

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Какой будет погода в Украине 9-10 апреля

Когда отступят морозы

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной. Ожидаются заморозки. Потепление придет ближе к середине месяца. Подробный прогноз погоды опубликовала в своем Telegram-канале Наталья Диденко.

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По ее словам, ночь в на 9 апреля столбики термометров покажут минусовые значения.

"Ближайшая ночь будет еще холоднее – ожидаются заморозки до 0-5 градусов! Днем в среду также холодно, на протяжении 9 апреля +1...+6 градусов, в Луганской области +6...+9 градусов", - предупредила синоптик.

9 апреля местами облачно, местами небольшой снег.

Погода в Киеве сегодня ночью будет морозной - до -1...-3 градусов. В среду без осадков, днем потеплеет до ​​+1...+3 градусов.

Погода в Украине 9 апреля / meteo.gov.ua

10 апреля в Украину ожидается некомфортная погода, так как придет очередной циклон, ожидаются осадков, усилится ветер.

Прогноз погоды на 10 апреля / meteo.gov.ua

Когда ждать потепления

По словам синоптика, потепление в Украине начнется с Вербного воскресенья.

"Уже посередине апреля будет +12...+18 градусов! Внизу для поддержания и согревания - карта прогноза температуры воздуха на 15 апреля", - добавила Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 15 апреля / facebook.com/tala.didenko

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, с 5 по 9 апреля в Украине синоптики прогнозировали постепенное похолодание - сначала на севере, западе и в центре.

Ранее синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что погода в Украине в апреле 2025 года будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +10...+13. Это на полтора-два градуса выше нормы.

Отметим, в апреле 2025 года Солнце вызовет несколько магнитных бурь, влияние которых будет ощущаться на Земле. Бури будут иметь разную интенсивность в начале, в середине и в конце месяца.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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