Почти 100 грн за килограмм: популярный фрукт в Украине внезапно стал деликатесом

В украинских магазинах цены на сезонный продукт резко выросли, иногда приближаясь к сотне гривен за килограмм.

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Какие сорта яблок самые дорогие / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

Стоимость яблок в украинских супермаркетах значительно выросла, особенно в Одессе

Средняя стоимость яблок выросла с 46,94 грн/кг в апреле до 56,09 грн/кг в мае

Цены на яблоки в украинских супермаркетах демонстрируют стремительный рост. В некоторых магазинах стоимость популярных сортов уже подбирается к 100 гривен за килограмм, отмечают местные паблики.

Особенно резкое повышение зафиксировано в супермаркетах Одессы. Например, сорт Ред Чиф там продается почти за 80 грн/кг. Еще дороже обойдутся яблоки Симиренко и Ред Принц - до 89,90 грн/кг, что делает их самыми дорогими среди представленных.

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Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

По официальной информации от Министерства финансов Украины, в целом яблоки действительно подорожали, хотя не везде так критично. Средняя цена за килограмм яблок в апреле составляла 46,94 грн, а в мае - уже 56,09 грн. Сорт Айдаред тоже прибавил в стоимости - с 50,96 грн до 69,90 грн за месяц.

Сравнение цен в разных сетях супермаркетов:

Ред Чиф стоит около 65 грн/кг в "Сильпо" и 64,95 грн в "АТБ";

Ред Принц обойдется в 74,90 грн в "Форе" и около 70 грн в "Сильпо";

Симиренко продают по 80 грн в "Сильпо", а в "Novus" - относительно недорого: 52,99 грн/кг.

Рост цен на продукты в Украине - что известно

Как писал Главред, украинцы буквально хватаются за головы от цен на ягоды. К примеру, в Черновцах за килограмм черешни нужно заплатить более тысячи гривен.

К тому же в Украине подорожали сразу несколько популярных продуктов. На цены повлияли как обычные сезонные факторы, так и изменения спроса

Также объяснялось, в чем причина скачка цен на популярный вид мяса. Ситуацию объяснил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

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