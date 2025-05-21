Почти 100 грн за килограмм: популярный фрукт в Украине внезапно стал деликатесом

Главное:
- Стоимость яблок в украинских супермаркетах значительно выросла, особенно в Одессе
- Средняя стоимость яблок выросла с 46,94 грн/кг в апреле до 56,09 грн/кг в мае
Цены на яблоки в украинских супермаркетах демонстрируют стремительный рост. В некоторых магазинах стоимость популярных сортов уже подбирается к 100 гривен за килограмм, отмечают местные паблики.
Особенно резкое повышение зафиксировано в супермаркетах Одессы. Например, сорт Ред Чиф там продается почти за 80 грн/кг. Еще дороже обойдутся яблоки Симиренко и Ред Принц - до 89,90 грн/кг, что делает их самыми дорогими среди представленных.
По официальной информации от Министерства финансов Украины, в целом яблоки действительно подорожали, хотя не везде так критично. Средняя цена за килограмм яблок в апреле составляла 46,94 грн, а в мае - уже 56,09 грн. Сорт Айдаред тоже прибавил в стоимости - с 50,96 грн до 69,90 грн за месяц.
Сравнение цен в разных сетях супермаркетов:
- Ред Чиф стоит около 65 грн/кг в "Сильпо" и 64,95 грн в "АТБ";
- Ред Принц обойдется в 74,90 грн в "Форе" и около 70 грн в "Сильпо";
- Симиренко продают по 80 грн в "Сильпо", а в "Novus" - относительно недорого: 52,99 грн/кг.
Рост цен на продукты в Украине - что известно
Как писал Главред, украинцы буквально хватаются за головы от цен на ягоды. К примеру, в Черновцах за килограмм черешни нужно заплатить более тысячи гривен.
К тому же в Украине подорожали сразу несколько популярных продуктов. На цены повлияли как обычные сезонные факторы, так и изменения спроса
Также объяснялось, в чем причина скачка цен на популярный вид мяса. Ситуацию объяснил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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