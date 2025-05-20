Подорожания не избежать: в чем причина скачка цен на популярный вид мяса

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В Украине с начала года наблюдается рост цен на мясо птицы. Об этом в комментарии УНИАН сообщил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.
По словам эксперта, мясо птицы подорожало на 7% с начала года и на 11,5% по сравнению с апрелем 2024-го.
"Мясо птицы с начала года подорожало на 7%, а по сравнению с апрелем прошлого года на 11,5%. Несмотря на стремительный рост себестоимости, производители за счет собственных резервов и уменьшения прибыли сдерживали рост на мясо птицы. Однако вынуждены были постепенно повышать отпускные цены для компенсации потерь предыдущих периодов", - заявил Карпенко.
По его словам, этот рост цен является отсроченным явлением, а ключевыми факторами стали подорожание кормов, инкубационного материала и общая инфляция.
"К росту себестоимости производства продукции птицеводства привело, прежде всего, подорожание зерновых и продуктов переработки масличных культур в течение года на 30-50%", - отметил Карпенко.
Ситуацию осложнил и дефицит племенной продукции из-за птичьего гриппа в странах ЕС, из-за чего стоимость инкубационных яиц и суточного молодняка выросла на 20-40%.
"Из-за вспышки птичьего гриппа в ЕС, было уничтожено много племенных стад, что привело к дефициту племенной продукции, которую Украина на 100% импортирует. Соответственно в течение марта-апреля цены на инкубационные яйца и суточный молодняк выросли на 20-40%, что не могло не отразиться на себестоимости продукции", - добавил специалист.
Среди других причин Карпенко назвал дефицит рабочей силы, повышение военного сбора до 5% и инфляционное давление. Несмотря на подорожание, мясо птицы все еще остается самым дешевым видом мяса в Украине.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, из-за сильных апрельских заморозков в Украине ожидается значительное сокращение урожая косточковых фруктов - абрикосов, персиков, черешен и вишен. Потери могут достичь 50-60%, что несомненно приведет к существенному росту цен на эти виды плодов.
Также известно, что в Украине снижаются цены на местные тепличные помидоры из-за низкого спроса. Они поступают в продажу по цене 65-80 гривен за килограмм.
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