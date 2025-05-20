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Подорожания не избежать: в чем причина скачка цен на популярный вид мяса

Руслан Иваненко
20 мая 2025, 18:49обновлено 20 мая, 19:28
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Цены на курятину растут из-за подорожания зерновых, молодняка и увеличения сборов.
мясо, деньги
Курятина дорожает из-за роста себестоимости и проблем с импортом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Почему дорожает курятина даже несмотря на ее доступность
  • Какие факторы определяют цену мяса птицы на украинском рынке

В Украине с начала года наблюдается рост цен на мясо птицы. Об этом в комментарии УНИАН сообщил исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

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По словам эксперта, мясо птицы подорожало на 7% с начала года и на 11,5% по сравнению с апрелем 2024-го.

"Мясо птицы с начала года подорожало на 7%, а по сравнению с апрелем прошлого года на 11,5%. Несмотря на стремительный рост себестоимости, производители за счет собственных резервов и уменьшения прибыли сдерживали рост на мясо птицы. Однако вынуждены были постепенно повышать отпускные цены для компенсации потерь предыдущих периодов", - заявил Карпенко.

По его словам, этот рост цен является отсроченным явлением, а ключевыми факторами стали подорожание кормов, инкубационного материала и общая инфляция.

"К росту себестоимости производства продукции птицеводства привело, прежде всего, подорожание зерновых и продуктов переработки масличных культур в течение года на 30-50%", - отметил Карпенко.

Ситуацию осложнил и дефицит племенной продукции из-за птичьего гриппа в странах ЕС, из-за чего стоимость инкубационных яиц и суточного молодняка выросла на 20-40%.

"Из-за вспышки птичьего гриппа в ЕС, было уничтожено много племенных стад, что привело к дефициту племенной продукции, которую Украина на 100% импортирует. Соответственно в течение марта-апреля цены на инкубационные яйца и суточный молодняк выросли на 20-40%, что не могло не отразиться на себестоимости продукции", - добавил специалист.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Среди других причин Карпенко назвал дефицит рабочей силы, повышение военного сбора до 5% и инфляционное давление. Несмотря на подорожание, мясо птицы все еще остается самым дешевым видом мяса в Украине.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, из-за сильных апрельских заморозков в Украине ожидается значительное сокращение урожая косточковых фруктов - абрикосов, персиков, черешен и вишен. Потери могут достичь 50-60%, что несомненно приведет к существенному росту цен на эти виды плодов.

Также известно, что в Украине снижаются цены на местные тепличные помидоры из-за низкого спроса. Они поступают в продажу по цене 65-80 гривен за килограмм.

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