Цены удивляют: в Украине подорожали сразу несколько популярных продуктов

Известно, как изменились цены на овощи и фрукты за неделю.

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Цены на продукты в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине подорожали некоторые овощи

В то же время, цены на фрукты почти не изменились

Стоимость овощей и фруктов на украинском рынке менялась разнопланово. На цены повлияли как обычные сезонные факторы, так и изменения спроса. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Отмечается, что в Украине запасы прошлогодней продукции подошли к концу, а сезон ранней продукции только начинается.

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В частности, по словам аналитиков, продолжает дорожать прошлогодняя свекла, цены изменились с 22 - 32 до 30 - 33 гривен за килограмм. Однако, дешевле, чем на предыдущей неделе, продавалась ранняя морковь, цены снизились до 55 - 60 гривен за килограмм.

Также низкий спрос привел к снижению цен на помидоры (с 60 - 105 до 55 - 90 гривен за килограмм), одновременно с этим подешевели огурец (с 50 - 75 до 25 - 70 гривен за килограмм) и сладкий перец (с 120 - 125 до 115 - 120 гривен за килограмм).

В то же время, цены на цветную капусту выросли (с 60 - 70 до 80 - 90 гривен за килограмм). Снижение предложения редиса также позволило продавцам повысить цены (с 20 - 25 до 25 - 30 гривен за килограмм). Кабачок и баклажан также подорожали.

Аналитики также добавили, что цены во фруктово-ягодном сегменте сохранились на уровне предыдущего периода. Исключением стала только земляника, которая подорожала (с 180 - 230 до 215 - 245 гривен за килограмм).

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, из-за сильных апрельских заморозков в Украине ожидается значительное сокращение урожая косточковых фруктов - абрикосов, персиков, черешен и вишен. Потери могут достичь 50-60%, что несомненно приведет к существенному росту цен на эти виды плодов.

Также известно, что в Украине снижаются цены на местные тепличные помидоры из-за низкого спроса. Они поступают в продажу по цене 65-80 гривен за килограмм.

Кроме того, весь 2024 год цена на рис оставалась довольно стабильной и держалась примерно на одном уровне, но в конце марта 2025 года произошло падение цены.

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