Цена побьет рекорды: украинцам сказали, какой продукт будет дорогим и дефицитным

Заморозки в апреле уничтожили текущий урожай абрикосов.

https://glavred.info/economics/cena-pobet-rekordy-ukraincam-skazali-kakoy-produkt-budet-dorogim-i-deficitnym-10665689.html Ссылка скопирована

Цены на абрикос / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Украина столкнется с ростом цен на свежие и сушеные абрикосы

Абрикосы будут дорогими из-за серьезных заморозков

Потребление абрикосов в Украине может резко упасть

Разрушительные заморозки в апреле 2025 года в корне изменят глобальные рынки абрикосов, повлияв на ценовые тенденции. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Отмечается, что такие страны, как Украина, Узбекистан и Германия, столкнутся с ростом цен на свежие и сушеные абрикосы (курагу), а также на молочные продукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, для производства которых используются абрикосы.

видео дня

"В апреле 2025 года Турция пережила один из самых разрушительных для сельского хозяйства заморозков за последние десятилетия: температура падала до -15°C. Этот экстремальный холод серьезно повредил широкий спектр сельскохозяйственных культур, в частности фундук, абрикосы, виноград, яблоки, грецкие орехи, миндаль, вишни, персики, сливы и различные овощи. Заморозки не только уничтожили текущий урожай, но и создали долгосрочные угрозы для будущих урожаев из-за повреждения самих растений", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, именно из-за серьезных заморозков абрикосы в 2025 году будут дорогими по всей Европе, а дефицит производства в Турции только усилит эти проблемы.

"Украина импортирует от трети до половины всего свежего абрикоса из Турции. Примерно столько же завозится из Молдовы. Поскольку в 2025 году урожай абрикоса потеряла не только Турция, но и Молдова и сама Украина, то цена на этот фрукт может вырасти в разы и будет формироваться абрикосом из Испании", - пишет EastFruit.

По мнению аналитиков, потребление абрикосов в Украине в 2025 году резко упадет.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине снижаются цены на местные тепличные помидоры из-за низкого спроса. На данный момент помидоры из тепличных комбинатов поступают в продажу по цене 65-80 гривен за килограмм.

Аналитики УКАБ заявили, что почти весь 2024 год цена на рис оставалась довольно стабильной и держалась примерно на одном уровне, но в конце марта 2025 года произошло падение цены.

В то же время, среди лидеров стремительного подорожания в Украине - молочные продукты. В частности, заметно подорожало сливочное масло. Если в сентябре 2024 года оно в среднем стоило 72,70 гривни, то сейчас средняя стоимость выросла более чем на 50 гривен.

Читайте также:

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред