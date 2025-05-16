Гривна резко ослабила свои позиции: каким будет курс доллара и евро 19 мая

НБУ обнародовал курс валют на 19 мая.

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Курс доллара и евро на 19 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 19 мая

Как изменится курс евро в понедельник

Национальный банк Украины обновил курс доллара и евро на понедельник, 19 мая. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара после выходных будет на уровне 41,50 гривен за один доллар, то есть американская валюта подорожает на 3 копейки и гривна ослабит свои позиции.

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В то же время европейская валюта 19 мая будет составлять 46,45 гривен за 1 евро, что на 6 копеек больше, чем по текущему курсу.

На межбанке 16 мая ситуация следующая: курс доллара вырос на 5 копеек и составляет 41,52-41,56 гривен. А на наличном рынке курс доллара наоборот упал на 5 копеек до 41,70 гривен.

Курс доллара США / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Национальный банк Украины, вероятнее всего, вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривны во втором полугодии 2025 года, когда темпы инфляции начнут снижаться.

Накануне стало известно, что на следующей неделе на валютном рынке Украины особых изменений не произойдет, но изменения курсов будут происходить ежедневно - как вверх, так и вниз.

Ранее директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин объяснил, почему украинцам по крайней мере до конца 2025 года выгоднее вкладываться в ОВГЗ, а не в валюту, такую как доллар или евро.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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