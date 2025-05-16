В 100 гривен уже не уложиться: в Украине дорожает самая доступная рыба

Для многих украинцев красная рыба была деликатесом, но со стремительным повышением цен и другие виды ранее доступной рыбы теперь смогут позволить себе не все.

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Рыба в Украине теперь не каждому по карману / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

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В Украине заметно подорожала самая доступная рыба

Только скумбрия снизилась в цене

Цены на рыбу в Украине и без того не радовали покупателей, а в мае, согласно анализу Agronews.ua, даже стоимость самой доступной рыбы поползла вверх. Речь идет о карпе, который еще в апреле в среднем стоил 149,30 гривен за килограмм.

В мае украинцам за живую рыбу этого вида придется заплатить 168,05 гривен, что на 12,6% дороже. Еще больше подорожал потрошеный карп - с 194,93 до 213,05 гривен за килограмм.

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В то же время слабосоленая сельдь подорожала не так заметно: вместо 192,70 гривен украинцы должны отдать за рыбу в среднем 194,37 гривны.

Единственная рыба, которая в этом месяце наоборот снизилась в цене - это заведомороженая скумбрия. В апреле она стоила в среднем 210,20 гривен за килограмм, а теперь цена на нее просела до 206,55 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Повышение цен на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине на этой неделе был зафиксирован очередной рост цен на прошлогоднюю свеклу. Теперь на рынке ее реализовывают по ценам 25-33 грн/кг.

Ранее стало известно, что среди лидеров стремительного подорожания в Украине - молочные продукты. В частности заметно подорожало сливочное масло. Если в сентябре 2024 года оно в среднем стоило 72,70 гривны, то сейчас средняя стоимость выросла более чем на 50 гривен.

Накануне сообщалось, что в Украине продолжают расти розничные цены на масло. В мае цена на бутылку объемом 850 миллилитров выросла до 76,7 гривны.

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