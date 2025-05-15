Инфляция в Украине подскочит до 20%: эксперт поделился неутешительным прогнозом

Украина очень зависима от аграрного сектора. Если лето будет жаркое и сухое, то инфляция будет высокая.

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Инфляция в Украине может подскочить до 20% при одном условии/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook Пендзина

Основные тезисы Пендзина:

Ожидание инфляции в бюджете на этот год - 9%, сегодня в Украине инфляция на уровне 14,6%

Украина очень зависима от аграрного сектора, поэтому в случае неурожая инфляция будет высокая

Если будет большой неурожай, инфляция будет под 20%

Инфляция в Украине может подскочить до 20%, если в этом году будет большой неурожай. Украина очень зависит от аграрного сектора, поэтому то, каким будет урожай, серьезно повлияет на экономическую ситуацию в нашем государстве.

Об этом сказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин во время чата на Главреде. Он отметил, что ожидания инфляции в бюджете на этот год - 9%. Сегодня у нас инфляция - 14,6%.

"Я вам смогу сказать, какой будет инфляция в конце года, после того, как мы с вами переживем лето. Если лето будет жаркое и сухое, инфляция будет высокая, потому что мы очень зависимы от аграрного сектора", - отметил он.

Пендзин напомнил, что продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сделала прогноз на 2025 год относительно ожиданий урожая в разных странах.

"Так вот, об Украине они написали, что в этом году у нас снова будет большой неурожай, потому что ожидается жара и засуха. Если погода действительно будет такой, то инфляция точно будет под 20%. Если же урожай будет нормальный, целевой показатель на уровне 10% как раз будет той цифрой, которая будет отражать реальную инфляцию", - отметил эксперт.

Смотрите видео, в котором экономист Олег Пендзин рассказал, цены на какие продукты питания в Украине становятся заоблачными, и почему в России возвращаются продуктовые карточки и дефицит товаров:

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, говядина и свинина стремительно дорожают - стало известно, сколько сейчас стоит килограмм. В ближайшее время существенного снижения цен на свинину не ожидается.

Также сообщалось, что стоимость яиц в Украине может резко измениться - стало известно, перевалит ли цена за 100 гривен. Летом будет дополнительное предложение яиц от домашних хозяйств населения.

Напомним, цены уже взлетели на 150% - украинцы вынуждены массово экономить на продуктах. Из-за падения доходов 46% украинцев экономят на продуктах, даже средний класс переходит на хлеб и овощи, отметил экономист Олег Пендзин.

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Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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