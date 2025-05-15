Гривна внезапно обвалилась относительно евро: курс валют на 15 мая

НБУ составил новый курс валют на четверг, 15 мая. Гривна внезапно сильно ослабила позиции относительно евро.

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Курс валют на 15 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 15 мая

На сколько упал доллар

На сколько подешевел курс евро

Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 15 мая 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На четверг, 15 мая, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,53 грн/долл., что на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно упала относительно американской валюты.

видео дня

Как изменился курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро сильно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 46,58 грн/евро, что на 49 копеек больше, чем 14 мая. По отношению к евро гривна значительно ослабила свои позиции.

На межбанке торги закрылись с таким курсом:

доллар - 41,47-41,50 грн/доллар;

евро - 46,52-46,55 грн/евро.

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Как ранее сообщал Главред, недавно МВФ существенно улучшил прогноз по курсу. В Международном валютном фонде прогнозируют, что доллар будет стоить более 50 гривен только в 2029 году.

Кроме этого, также стало известно, на сколько подорожает валюта. В то же время не стоит исключать, что на ситуацию на валютном рынке будут влиять различные факторы.

В то же время украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк. Злоумышленники маскируются под работников службы безопасности и выманивая конфиденциальные данные под предлогом фиктивных транзакций.

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