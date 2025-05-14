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Доллар и евро внезапно начали падать: курс валют на 14 мая

Ангелина Подвысоцкая
14 мая 2025, 04:30
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НБУ составил новый курс валют на среду, 14 мая. Гривна усилила свои позиции относительно доллара и евро.
курс валют
Курс валют на 14 мая / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 14 мая
  • На сколько упал доллар
  • На сколько подешевел курс евро

Национальный банк Украины повысил официальный курс евро на 14 мая 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На среду, 14 мая, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,50 грн/долл., что на 3 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно выросла относительно американской валюты.

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Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро немного упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 46,09 грн/евро, что на 6 копеек меньше, чем 13 мая. По отношению к евро гривна незначительно укрепила свои позиции.

На межбанке торги закрылись с таким курсом:

  • доллар - 41,55-41,58 грн/доллар;
  • евро - 46,27-46,29 грн/евро.

Курс доллара - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, недавно МВФ существенно улучшил прогноз по курсу. В Международном валютном фонде прогнозируют, что доллар будет стоить более 50 гривен только в 2029 году.

Кроме этого, также стало известно, на сколько подорожает валюта. В то же время не стоит исключать, что на ситуацию на валютном рынке будут влиять различные факторы.

В то же время украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк. Злоумышленники маскируются под работников службы безопасности и выманивая конфиденциальные данные под предлогом фиктивных транзакций.

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