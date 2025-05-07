В Украине взлетели цены на топливо: когда стоимость бензина пойдет вниз

Что известно:
- В Украине выросли цены на топливо
- Когда может снизиться стоимость бензина
- Что может повлиять на стоимость бензина
В Украине выросли цены на бензин А-95. В среду, 7 мая, средняя цена составляет 54,65 грн/л. Об этом сообщает delo.ua.
Цены повысились на 2 копейки по сравнению с прошлым днем. В то же время ожидается, что до конца недели, 11 мая, цены на топливо на заправках могут снизиться на 1 грн/л.
В то же время в случае роста цены на нефть, может подскочить и цена на топливо.
"Сейчас из-за фактора Трампа очень трудно делать долгосрочные прогнозы. Но при нынешних обстоятельствах мы видим потенциал к снижению цен на АЗС на 1 грн/л на этой неделе", - рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.
Следует отметить, что сейчас среди украинцев достаточно низкий спрос на топливо.
По данным Консалтинговой группы "А-95", 7 мая крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л.
Самые высокие цены:
- WOG, ОККО, Рур групп - 57,99 грн/л;
- Shell - 57,95 грн/л.
Самые низкие цены:
- Авантаж 7 - 48,95 грн/л;
- Маркет - 49,99 грн/л;
- Фактор - 50 грн/л.
Цены на бензин в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, цены на бензин могут снизиться еще на 2-3 грн/л в случае перемирия в Черном море между Украиной и Россией. По словам совладельца сети АЗС UPG Владимира Петренко, открытие Черноморского направления позволит значительно сократить логистику импорта топлива - вместо доставки через Польшу, которая охватывает 500-600 км, топливо сможет поступать уже с 300 км.
Однако эксперт по энергетике Михаил Гончар заявил, что несмотря на падение цен на нефть в мире, существенного удешевления топлива в Украине не стоит ожидать. Причина - необходимость наполнения госбюджета, в частности для финансирования обороны.
Кроме этого, с 1 мая 2025 года в Украине бензин с октановым числом ниже 98 обязательно будет содержать 5% биоэтанола. В будущем долю биоэтанола планируют увеличить до 8-10%.
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