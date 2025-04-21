Цены на топливо в Украине упадут на 2-3 гривны за литр: эксперт озвучил условие

Что сказал Петренко:
- Если будет установлено перемирие, стоимость горючего снизится
- Цены на АЗС пойдут вниз из-за логистической составляющей
Последние несколько дней на АЗС цены на различные виды топлива достаточно стабильны и колеблются лишь в пределах гривны. Однако ситуация может измениться.
Если Украина и страна-агрессор Россия установят перемирие в Черном море, цены рынка импорта топлива обвалятся. Об этом в интервью LIGA.net рассказал совладелец сети АЗС UPG Владимир Петренко.
По его словам, дело в том, что Черноморское направление может существенно перекрыть польское и тогда последнее уменьшится примерно на 40%. Таким образом цена на топливо снизится на 2-3 гривны за литр.
"Если сейчас мы можем получать топливо через Польшу с расстояния 500-600 км от границы, - потому что есть другие направления, которые нас перекрывают, где мы неконкурентоспособны, - то после открытия Черного моря расстояние уменьшится до 300 км", - отметил Петренко.
Цены на топливо в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что на автозаправочных станциях Украины цены на топливо продолжают снижаться. В частности подешевели: премиальный бензин марки A-95, обычный A-95, дизельное топливо и автомобильный газ.
Накануне сообщалось, что цены на бензин в Украине скоро могут стать меньше. На это могут повлиять цены на нефть в мире. Если в течение апреля сниженная цена на нефть в мире удержится на таком уровне, как сейчас, то цены на бензин и дизель могут упасть на 3 гривны.
Зато эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар отметил, что хотя мы и должны увидеть снижение цен на топливо на наших автозаправках, но вряд ли это будет иметь место. Причина проста: украинский государственный бюджет нуждается в дополнительных средствах.
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Кто такой Владимир Петренко?
Владимир Петренко - основатель и владелец компании "Укрпалетсистем", одним из направлений деятельности которой являются розничные продажи светлых нефтепродуктов (сеть АЗК UPG).
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