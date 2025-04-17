В Украине обвалятся цены на бензин: эксперт назвал сроки и причину

Вы узнаете:
- Насколько может подешеветь бензин в Украине
- Когда это произойдет
- Какая причина удешевления бензина
Цены на бензин в Украине скоро могут стать меньше. На это могут повлиять цены на нефть в мире.
Если в течение апреля сниженная цена на нефть в мире удержится на таком уровне, как сейчас, то цены на бензин и дизель могут упасть на 3 гривны. Об этом рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в комментарии Главреду.
Он отметил, что цены на нефть в мире имеют прямое влияние на украинский рынок топлива. Чем ниже цена на нефть в мире, тем ниже цены будут у нас.
"По нашим расчетам, если сниженная цена на нефть удержится в течение апреля, то в мае цены на бензин на колонках могут быть на 3 гривны ниже, чем в апреле. Это касается и бензина, и дизеля", - сказал Куюн.
Он отметил, что тенденция по снижению цен на нефть в мире пока сохраняется, но спрогнозировать, что дальше будет с ними, сегодня вряд ли кто возьмется. Ведь есть факторы, которые указывают на то, что цена будет низкой, а есть и такие, которые указывают на то, что она должна вырасти. Поэтому ситуацию следует оценивать по факту, подчеркнул эксперт.
"А по факту мы имеем очень существенное снижение цены с 75 долларов за баррель, до 65 долларов. И этот процесс продолжается уже пару недель. Как следствие, цены на топливо в Украине уже начали падать, что наблюдается в течение последней недели. И этот процесс будет продолжаться", - подытожил он.
Цены на бензин в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, эксперт ответил, когда в Украине подешевеет горючее. Скоро АЗС могут начать продавать горючее по обновленным ценам, заявил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн.
Также ранее сообщалось, что в Украине изменились цены на бензин, дизель и автогаз - стало известно, какая ситуация на АЗС. На автозаправочных станциях цены на топливо продолжают снижаться, свидетельствуют данные, опубликованные на аналитическом портале Минфин.
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Кто такой Сергей Куюн?
Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.
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