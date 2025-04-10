В Украине изменились цены на бензин, дизель и автогаз: какая ситуация на АЗС

Стоимость горючего продолжает снижаться.

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На АЗС снова снизились цены на бензин и другие виды топлива / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

Цены на топливо продолжают снижаться

Заметнее всего снизился в цене А-95

На автозаправочных станциях цены на топливо продолжают снижаться. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на аналитическом портале Минфин.

По состоянию на 9 апреля на рынке топлива зафиксировано дальнейшее удешевление всех основных видов топлива. В частности премиальный бензин марки A-95 подешевел на 2 копейки, его средняя цена составила 59,47 грн за литр.

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Самое заметное удешевление продемонстрировал обычный A-95 - минус 8 копеек, остановившись на отметке 55,72 грн/л. Бензин A-92 стал дешевле на 4 копейки - теперь его цена составляет 53,57 грн/л.

Дизельное топливо снизилось в цене на 6 копеек и теперь в среднем стоит 54,39 грн/л. Автомобильный газ подешевел на 2 копейки - теперь его средняя стоимость равна 36,09 грн/л.

10 апреля тенденция по удешевлению топлива сохранилась почти на все его виды. Дороже стал только А-95 премиум, который стоит 59,48 грн/л и А-92 с ценой 53,59 грн/л

Снижение цен в Украине - последние новости

Накануне сообщалось, что после введения тарифов Дональдом Трампом в мире цены на нефть упали до самого низкого уровня с февраля 2021. Если же такая тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем, то в Украине уже на следующей неделе снизятся цены на горючее.

Напомним, как писал Главред, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что в Украине могут подешеветь некоторые овощи из-за появления ранней продукции на рынке.

Ранее стало известно, что в случае более благоприятных погодных условий украинцам удастся собрать лучший урожай и по всей группе борщевого набора ожидается снижение цены.

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