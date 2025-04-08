Все будет дорожать, но есть нюанс: Марчук спрогнозировал цены на популярные овощи

Погода станет решающим фактором, который будет влиять на ценообразование.

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Если не будет засухи, цены на овощи могут снизиться / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Что сказал Марчук:

Цены в 2025 году на овощи будут зависеть от урожая

Овощи в Украине будут дорожать, если летом вернется аномальная жара

До нового урожая стоимость борщевого набора вырастет на 15%, однако спрогнозировать, что будет с ценами дальше пока сложно. Об этом в чате на Главреде рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, предложение от внутреннего производителя будет зависеть от урожая. В 2024 году, когда был пик уборочной кампании, ожидалось, что предложение будет очень хорошее, ведь многие в Украине выращивали овощи.

Смотрите видео о том, какие базовые продукты подорожают в ближайшие месяцы:

Но все перечеркнула засуха, из-за которой много урожаев было потеряно. Поэтому на хранение закладывалось меньше продукции и, соответственно, в течение осени и зимы цены на овощи росли.

"Важно понимать, какой будет температура днем летом. Если будет такая же температура, как в прошлом году, когда на открытом грунте было 60-65 градусов, и все просто горело, тогда все будет дорожать. Если будут более благоприятные погодные условия, и нам удастся собрать лучший урожай, то по всей группе борщевого набора ожидается снижение цены", - пояснил Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на курятину в Украине могут меняться в зависимости от ситуации на экспортных рынках и внутреннего предложения. Кроме этого цена на продукцию птицеводства напрямую будет зависеть от цен на зерновую группу.

Ранее сообщалось, что цена на яйца будет меняться волнами. На стоимость этого продукта влияет несколько факторов - погодные условия, цены на электроэнергию, тепло и корм.

Накануне стало известно, что за 2024 год цены в Украине на хлеб выросли более чем на 20%. В течение 2025-го года стоимость хлебобулочных изделий продолжит расти

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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