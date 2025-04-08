Впервые с сентября прошлого года: курс доллара в Украине 'упал до минимума'

Ниже курс доллара был только 3 сентября прошлого года.

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Курс доллара в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

Курс доллара упал на 10 копеек

Сейчас он находится на уровне 41,20 гривен за доллар

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела. Об этом известно из данных Минфина.

Так, по состоянию на утро 8 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,20 гривен, курс евро упал на 30 копеек до 45,50 гривен.

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Курс доллара / фото: Минфин

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,70 гривен, евро по 44,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,08-41,13 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Курс доллара / фото: Минфин

Официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) также снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с начала сентября 2024 года.

Официальный курс на 8 апреля 2025 года установлен на уровне 41,0807 гривен за 1 доллар (-0,1134 грн).

Ниже курс был только 3 сентября прошлого года - 41,0592 грн/доллар.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, на прошлой неделе курс евро внезапно пошел вверх, а доллар, наоборот, обвалился. По мнению экспертов, причиной этого стала политика американского президента Дональда Трампа, а именно - введение торговых пошлин для товаров, импортируемых в США из большинства стран мира.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что динамика рынка до 13 апреля останется неизменной, ведь пока нет экономических причин для стремительных изменений на валютном рынке. По его словам, курс доллара будет колебаться в пределах 41,4 - 41,8 гривны доллар на межбанке и 41,4 - 41,8 гривны за доллар на наличном рынке.

Кроме того, евро вырос более чем на 2% против доллара, достигнув лучших показателей за более чем девять лет. Причиной таких колебаний курса стали новые тарифы, которые ввел президент США Дональд Трамп.

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Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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