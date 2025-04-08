Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Впервые с сентября прошлого года: курс доллара в Украине "упал до минимума"

Мария Николишин
8 апреля 2025, 14:47
135
Ниже курс доллара был только 3 сентября прошлого года.
Впервые с сентября прошлого года: курс доллара в Украине 'упал до минимума'
Курс доллара в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

  • Курс доллара упал на 10 копеек
  • Сейчас он находится на уровне 41,20 гривен за доллар

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела. Об этом известно из данных Минфина.

Так, по состоянию на утро 8 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,20 гривен, курс евро упал на 30 копеек до 45,50 гривен.

видео дня
Впервые с сентября прошлого года: курс доллара в Украине 'упал до минимума'
Курс доллара / фото: Минфин

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,70 гривен, евро по 44,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,08-41,13 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Впервые с сентября прошлого года: курс доллара в Украине 'упал до минимума'
Курс доллара / фото: Минфин

Официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) также снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с начала сентября 2024 года.

Официальный курс на 8 апреля 2025 года установлен на уровне 41,0807 гривен за 1 доллар (-0,1134 грн).

Ниже курс был только 3 сентября прошлого года - 41,0592 грн/доллар.

Впервые с сентября прошлого года: курс доллара в Украине 'упал до минимума'
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, на прошлой неделе курс евро внезапно пошел вверх, а доллар, наоборот, обвалился. По мнению экспертов, причиной этого стала политика американского президента Дональда Трампа, а именно - введение торговых пошлин для товаров, импортируемых в США из большинства стран мира.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что динамика рынка до 13 апреля останется неизменной, ведь пока нет экономических причин для стремительных изменений на валютном рынке. По его словам, курс доллара будет колебаться в пределах 41,4 - 41,8 гривны доллар на межбанке и 41,4 - 41,8 гривны за доллар на наличном рынке.

Кроме того, евро вырос более чем на 2% против доллара, достигнув лучших показателей за более чем девять лет. Причиной таких колебаний курса стали новые тарифы, которые ввел президент США Дональд Трамп.

Читайте также:

Что за ведомство Минфин?

Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

доллар евро НБУ Минфин курс валют курс доллара новости Украины курс НБУ
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - первые детали

ВСУ взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - первые детали

15:25Фронт
Украина отправит в США представителей, чтобы обсудить соглашение об ископаемых: названа дата

Украина отправит в США представителей, чтобы обсудить соглашение об ископаемых: названа дата

14:50Политика
РФ готовит масштабное наступление: эксперт сказал, что может сломать планы Путина

РФ готовит масштабное наступление: эксперт сказал, что может сломать планы Путина

14:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Как убрать застарелый жир с кухонных шкафов: хороший способ на заметку хозяйкам

Как убрать застарелый жир с кухонных шкафов: хороший способ на заметку хозяйкам

Как постирать ковер дома на полу: быстрый и простой совет

Как постирать ковер дома на полу: быстрый и простой совет

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 апреля (обновляется)

Последние новости

15:32

ССО провели зачистку: в DeepState сообщили, как изменилась ситуация на Сумщине

15:25

ВСУ взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - первые деталиВидео

15:20

Знают единицы: откуда на подводной лодке берут кислород

14:50

Украина отправит в США представителей, чтобы обсудить соглашение об ископаемых: названа дата

14:47

Впервые с сентября прошлого года: курс доллара в Украине "упал до минимума"

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
14:43

"Хранила 35 лет": девушка нашла пасхальную реликвию и была ошеломлена

14:34

Выплаты военным будут: Минфин опроверг слухи о нехватке средств

14:11

"Так страшно": Меган Маркл рассказала о беременности

14:09

РФ готовит масштабное наступление: эксперт сказал, что может сломать планы Путина

Реклама
14:02

"Цены на нефть могут обвалиться до нуля": что ждет РФ и как это повлияет на войну

13:58

Куда исчезла жена Павла Зиброва: певец раскрыл тайну

13:50

Цена на пике: украинцев предупредили, сколько будут стоить яйца перед Пасхой

13:49

Станут ярко-белыми за 5 минут: лайфхак, как легко помыть швы между плиткой

13:16

Украина не может сбивать ракеты РФ, как раньше: генерал предупредил об угрозе

12:37

Что повлияет на стоимость продуктов в Украине: неожиданный прогнозВидео

12:36

Как очистить черную решетку на газовой плите: способ, о котором многие не знаютВидео

12:35

Будет еще холоднее: синоптик предупредила о морозах и сказала, когда они отступят

12:26

В Украине участились случаи штрафов от ТЦК: что изменилось и кто в зоне риска

12:20

"Главный ньюсмейкер Украины": беглец Винник решил подзаработать на фанатах

12:19

"Танцевал, пел и любил бегать": в Кривом Роге прощаются с 3-летним ТимофеемВидео

Реклама
11:43

Сигнал для Альянса: Китай пытается "подвинуть" НАТО в Черном море

11:27

Потери колоссальные: названы прямые убытки аграрного сектора Украины из-за войныВидео

11:27

20 миллионов штрафа: НБУ применил санкции к банку Порошенко за отмывание денег

11:24

Спартц предложила Украине уступить территории: в МИД жестко ответили

10:59

2-3 села уже под контролем: названа цель наступления ВСУ на Белгородщину

10:56

Китайский гороскоп на завтра 9 апреля: Петухам - истощение, Собакам - травмы

10:54

"Трамп запустил цунами, РФ уже не спасти": когда Кремль может отказаться от войны

10:29

Украина и США планировали операции ВСУ: Залужный рассказал о секретном штабе

10:16

Выборы в Украине могут состояться в октябре, но есть нюанс - ЦИКВидео

10:04

Все решит один нюанс: как изменится цена на курятину в Украине

10:03

РФ атаковала Днепропетровщину: вспыхнул пожар, повреждена инфраструктура и дома

10:00

Цифровые инструменты и ИИ обеспечивают устойчивое развитие украинского агросектора актуально

09:53

Впервые после ухода из Студии Квартал-95: Елена Кравец возвращается на сцену

09:52

О муравьях и тле можно забыть: какое растение они боятся как огня

09:33

Дочь Веры Брежневой ошеломила дорогими подарками от мамы - что подарила

09:30

Собчак поймала Киркорова на позорном вранье

09:15

Дедлайн для Путина: у Зеленского сказали, когда РФ будет готова к перемирию

09:15

Цена на нефть может рухнуть до нуля: в России через месяц начнется "веселье"мнение

09:05

Как очистить застарелый жир со сковородки: простой, но очень хороший способВидео

08:55

Солист популярной российской группы похоронил 34-летнюю женуВидео

Реклама
08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 апреля (обновляется)

08:39

Премьер Канады сказал, отправит ли миротворцев в Украину

08:23

Удерживают ли ВСУ позиции в Курской и Белгородской областях: ответ ISW

08:12

Карта Deep State онлайн за 8 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

"Зубы были в сумке": в каком состоянии украинская модель попала в больницу в ОАЭ

07:30

"Хороших новостей нет": ВСУ, скорее всего, выйдут из одного города на Донбассе

07:10

Только люди со "зрением орла" найдут 7-го человека: являетесь ли вы супер-интеллектуалом

06:59

Оккупанты продвинулись на трех направлениях: в DeepState опубликовали карты

06:30

Страну уже скоро атакует почти 6-балльный шторм: как долго продлится магнитная буря

06:25

Как очистить сильно пригоревшее дно кастрюли: простой, но очень хороший способВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять