Что повлияет на стоимость продуктов в Украине: неожиданный прогноз

В Украине могут начать выращивать экзотические фрукты и овощи.

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Как изменение климата повлияет на стоимость продуктов / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Главное из заявления эксперта:

По всей Украине меняются температурные режимы

Это создает перспективу сбора трех урожаев в год

Бизнес будет реагировать и подстраиваться под изменения климата

В Украине изменился климат, поэтому это может повлиять на культуры, которые здесь выращиваются. Об этом на чате в Главреде рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, те температурные режимы, которые раньше мы видели на юге Украины, сегодня уже есть и в центре, и на севере.

"Это создает перспективу сбора трех урожаев в год: озимых и яровых. Это есть и сейчас, но не массово. Подходы к выращиванию плодоовощных культур еще не изменились, ведь мы ориентируемся на внутренний спрос. Но в перспективе, если тенденция сохранится, мы можем стать регионом, где начнут выращивать определенные экзотические фрукты и овощи, которые не присущи сейчас", - подчеркнул он.

Марчук добавил, что, например, сейчас растет предложение батата от украинских производителей.

"Это еще не массовая история, но тем не менее. Батат вообще не присущ Украине, но этот овощ предлагается и реализуется, и он пользуется спросом у украинцев", - отметил эксперт.

По его мнению, бизнес будет реагировать и подстраиваться под изменения климата, чтобы использовать это как можно эффективнее.

"Изменения климата в основном имеют негативный характер из-за отсутствия осадков, засушливости, что в конечном итоге будет приводить к эрозии почв, большого количества вредителей, а все это потребует дополнительных затрат. Как результат - высокая цена для покупателя", - подытожил Денис Марчук.

Смотрите видео, в котором эксперт Денис Марчук рассказал, какие базовые продукты подорожают в ближайшие месяцы:

Цены на продукты - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в Украине могут подешеветь некоторые овощи из-за появления ранней продукции на рынке. В частности, стоит ожидать влияния сезонного фактора.

Также известно, что цена на яйца будет меняться волнами. На стоимость этого продукта влияет несколько факторов - погодные условия, цены на электроэнергию, тепло и корм.

В то же время, в марте подсолнечное масло достигло рекордной средней цены в 77,5 гривен за бутылку, что свидетельствует о его подорожании на 38% в течение года.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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