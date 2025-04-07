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Цена упадет на 30%: какой популярный продукт резко подешевеет после Пасхи

Алёна Воронина
7 апреля 2025, 19:10обновлено 7 апреля, 19:46
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На стоимость этого продукта существенно влияет несколько факторов.
цены, продукты
Важный продукт скоро подешевеет на 30%/ коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему яйца резко подешевеют после Пасхи
  • Что влияет на стоимость яиц
  • Что будет с ценами на яйца в течение года

Цена на яйца будет меняться волнами. На стоимость этого продукта влияет несколько факторов - погодные условия, цены на электроэнергию, тепло и корм. Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время чата на Главреде.

"Цена на яйца будет меняться волнами. Прежде всего это будет происходить из-за погодных условий, ведь у нас есть и промышленное производство, и предложение от домашних хозяйств. Когда сохраняется относительно теплая погода в Украине, начиная с апреля до середины октября, мы имеем многочисленное предложение яиц от домашних хозяйств. Это позволяет стабилизировать рынок", - пояснил эксперт.

Он отметил, что конкуренция между производителями порождает снижение цены.

"Зато в холодное время года затраты на производство увеличиваются, и от домашних хозяйств очень мало предложения - в основном продукция поступает от крупных промышленных производителей, которые в том числе экспортируют яйца, а также зависимы от цены на тепло, электроэнергию и корм, что, соответственно, отражается на ценах на яйца. Вспомните, как в 2024 году был период, когда цены на яйца были очень высокими, а затем стремительно снижались", - сказал Марчук.

В 2025 году, начиная с февраля, мы увидели рост цены на яйца, ведь затраты на производство выросли из-за того, что продолжались морозные дни, отметил он.

"По моему прогнозу, тенденция с частичным подорожанием яиц будет держаться до Пасхальных праздников. А дальше за счет и теплых дней, и предложения от домашних хозяйств мы увидим снижение цены на яйца на 20%, а иногда и 30%, если отталкиваться от цены, которая есть сегодня", - сказал эксперт.

Смотрите видео, в котором эксперт Денис Марчук рассказал, какие базовые продукты подорожают в ближайшие месяцы:

Цены на продукты - последние новости

Ранее Главред рассказывал, насколько подорожали продукты для главной выпечки на Пасху. Стоимость продуктов, которые нужны для выпекания кулича на Пасху, выросла на 38,6% по сравнению с апрелем прошлого года.

Также ранее эксперт назвал ключевой продукт, который будет только дорожать. Хлеб в Украине в 2025 году продолжит дорожать, рассказал Денис Марчук.

Напомним, цены на мясо "подскочат" аж на 10% - известно, какие виды мяса подорожают больше всего. Сейчас мясо дорожает, потому что цена на зерновую группу достаточно высока.

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Кто такой Денис Марчук?

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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