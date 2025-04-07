Ежемесячно на 1,5-2%: эксперт назвал базовый продукт, который будет только дорожать

Ключевые тезисы Марчука:
- Цены на хлеб в Украине выросли более чем на 20% в 2024 году
- В 2025 году стоимость хлеба может повышаться ежемесячно на 1,5-2%
- Причинами является рост себестоимости хлебобулочной продукции
За 2024 год цены на хлеб выросли более чем на 20%. В течение 2025-го года стоимость хлебобулочных изделий продолжит расти. Об этом во время чата на Главреде рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
"Тенденции последних лет от начала полномасштабного вторжения России в Украину приводят к росту себестоимости всех видов продукции, в том числе и на хлебобулочные изделия", - отметил он.
По прогнозу Марчука, в 2025 году цены на хлеб вырастут еще на 20%. А ежемесячно цены будут повышаться на 1,5-2%.
Рост цены на хлеб происходит по нескольким причинам. В частности, это подорожание производства из-за увеличения стоимости комплектующих для заводов, а также нехватка рабочих рук из-за мобилизации, что заставляет тратить средства на новые технологии.
Кроме того, инфляция, которая в Украине достигла 13% в конце 2024 года, также влияет на повышение цен. Важным фактором является рост цен на зерно из-за глобальной нехватки пшеницы и конкуренции на мировых рынках.
"Поэтому 2025 год, к сожалению, тоже будет характеризоваться ростом цены на хлеб", - подытожил Марчук.
Смотрите видео, в котором эксперт Денис Марчук рассказал, какие базовые продукты подорожают в ближайшие месяцы:
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине снизились цены на популярные овощи из-за слабого спроса и сезонного предложения. Цены на картофель уменьшились с 16-25 до 15-23 грн/кг, морковь подешевела с 27 до 25 грн/кг, а столовая свекла - с 18 до 16 грн/кг.
Также в марте цена на подсолнечное масло в Украине достигла рекордных 77,5 грн за бутылку, что на 38% больше, чем в прошлом году. Как пояснили в УКАБ, это связано с дефицитом семян из-за прошлогоднего неурожая, несмотря на избыток масла на мировом рынке.
В 2025 году стоимость пасхальной корзины для семьи из четырех человек составит 1663 грн, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. По данным Института аграрной экономики, больше всего подорожал кулич - его цена достигла 232,96 грн/кг (+29,6%) из-за роста стоимости яиц, муки, масла и других ингредиентов.
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Кто такой Денис Марчук?
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
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