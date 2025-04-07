В Украине назревает дефицит популярного продукта: что будет с ценами

Ключевые тезисы:
- В Украине существует дефицит груш
- Груши сложно найти в хорошем качестве в любое время года
- Стоимость этого фрукта в магазинах колеблется в пределах 120-160 гривен за килограмм
Сейчас в Украине существует дефицит качественных груш для хранения. Цены на фрукт продолжают расти (160 грн/кг), а украинским аграриям необходимо пересматривать подходы к выращиванию, хранению и селекции фруктовых культур. Об этом рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в интервью SEEDS.
По его словам, проблема заключается не только в недостаточном количестве посадок груш, но и в хранении.
Он отметил, что украинские груши сложно найти в хорошем качестве в любое время года, особенно в межсезонье. Это отличает их от европейских фруктов, которые имеют длительное хранение благодаря правильной селекции и инфраструктуре хранилищ.
"На сегодня стоимость груш в магазинах колеблется в пределах 120-160 гривен за килограмм. Однако даже за такую цену качество этих фруктов оставляет желать лучшего", - подчеркнул эксперт.
Он также добавил, что ввиду трудностей с выращиванием и хранением груш, фермеры ищут альтернативные культуры. Например, в последнее время в Украине увеличиваются площади под абрикосовые сады, но это одна из самых сложных культур. Она очень чувствительна к погодным условиям, а заморозки могут уничтожить урожай.
"Регионы, которые традиционно выращивали абрикосы, такие как Мелитополь и Закарпатье, не могут значительно расширять свои площади. К тому же для успешного выращивания этой культуры необходим правильный подбор сортов и подвоев", - подчеркнул Баштанник.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, отпускные цены на картофель в Украине продолжают снижаться. Производители вынуждены идти на этот шаг из-за достаточно низкого спроса.
В мониторинге цен на продукты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) отмечается, что продуктовый набор для приготовления борща за год подорожал на 28%.
В то же время, в Украине дешевеет морковь, несмотря на ограниченное предложение на рынке. Удешевление такой продукции вызвано тем, что снижается спрос на такой овощ.
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Что такое Украинская плодоовощная ассоциация?
Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) представляет группу экспортно-ориентированных производителей плодоовощной продукции с аналогичными ценностями и стратегиями. Это центр знаний аграрного бизнеса Украины, целью которого является открытие новых рынков во всем мире и повышение качества и конкурентоспособности украинской продукции.
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