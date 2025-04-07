В Украине назревает дефицит популярного продукта: что будет с ценами

Украинские фермеры сталкиваются с трудностями с выращиванием и хранением груш.

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Цены на груши / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

В Украине существует дефицит груш

Груши сложно найти в хорошем качестве в любое время года

Стоимость этого фрукта в магазинах колеблется в пределах 120-160 гривен за килограмм

Сейчас в Украине существует дефицит качественных груш для хранения. Цены на фрукт продолжают расти (160 грн/кг), а украинским аграриям необходимо пересматривать подходы к выращиванию, хранению и селекции фруктовых культур. Об этом рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в интервью SEEDS.

По его словам, проблема заключается не только в недостаточном количестве посадок груш, но и в хранении.

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Он отметил, что украинские груши сложно найти в хорошем качестве в любое время года, особенно в межсезонье. Это отличает их от европейских фруктов, которые имеют длительное хранение благодаря правильной селекции и инфраструктуре хранилищ.

"На сегодня стоимость груш в магазинах колеблется в пределах 120-160 гривен за килограмм. Однако даже за такую цену качество этих фруктов оставляет желать лучшего", - подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что ввиду трудностей с выращиванием и хранением груш, фермеры ищут альтернативные культуры. Например, в последнее время в Украине увеличиваются площади под абрикосовые сады, но это одна из самых сложных культур. Она очень чувствительна к погодным условиям, а заморозки могут уничтожить урожай.

"Регионы, которые традиционно выращивали абрикосы, такие как Мелитополь и Закарпатье, не могут значительно расширять свои площади. К тому же для успешного выращивания этой культуры необходим правильный подбор сортов и подвоев", - подчеркнул Баштанник.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, отпускные цены на картофель в Украине продолжают снижаться. Производители вынуждены идти на этот шаг из-за достаточно низкого спроса.

В мониторинге цен на продукты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) отмечается, что продуктовый набор для приготовления борща за год подорожал на 28%.

В то же время, в Украине дешевеет морковь, несмотря на ограниченное предложение на рынке. Удешевление такой продукции вызвано тем, что снижается спрос на такой овощ.

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Что такое Украинская плодоовощная ассоциация? Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) представляет группу экспортно-ориентированных производителей плодоовощной продукции с аналогичными ценностями и стратегиями. Это центр знаний аграрного бизнеса Украины, целью которого является открытие новых рынков во всем мире и повышение качества и конкурентоспособности украинской продукции.

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