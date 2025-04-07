Цены стремительно полетели вниз: популярные в Украине овощи стали дешевле

Вы узнаете:
- Какие овощи подешевели в Украине
- Какие причины падения цен
- На какие фрукты снизились цены
В Украине снизились цены на популярные овощи. Основной причиной стало сочетание слабого спроса и сезонного предложения. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
На фоне низкой покупательской активности продолжил дешеветь картофель. Стоимость самого популярного овоща среди украинцев снизилась с 16-25 до 15-23 гривен за килограмм.
Также, несмотря на ограниченное предложение, снизилась стоимость моркови - нижняя граница цен упала с 27 до 25 грн/кг. Столовая свекла тоже стала доступнее - минимальная цена уменьшилась с 18 до 16 грн/кг.
Вторую неделю подряд стремительно дешевеют томаты. Если раньше их продавали по 70-90 грн/кг, то сейчас цены опустились до 65-85 грн/кг. После длительного периода подорожания начали снижаться и цены на тепличный огурец - его нижняя ценовая граница упала со 110 до 90 грн/кг.
Существенно упала цена на редис. Из-за увеличения предложения продавцы снизили нижнюю границу с 65 до 50 грн/кг.
Также наблюдается постепенное удешевление зелени. Самый дешевый укроп стоит сейчас 195 грн/кг (ранее - 200 грн), петрушка - 180 грн/кг (против 200 грн), а салат - 95 грн/кг (против 100 грн).
Во фруктовом сегменте цены также пошли вниз. После недавнего подорожания яблока, его стоимость вернулась к предыдущему уровню: нижняя граница стоимости упала с 30 до 25 грн/кг.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в 2025 году стоимость пасхальной корзины для семьи из четырех человек составит 1663 грн - это на 17% больше, чем в прошлом году. По данным Института аграрной экономики, больше всего подорожал кулич - до 232,96 грн/кг (+29,6%) из-за роста цен на яйца, муку, масло и другие ингредиенты.
Также в марте средняя цена на подсолнечное масло в Украине выросла до рекордных 77,5 грн за бутылку, что на 38% больше, чем в прошлом году. Как пояснили в УКАБ, подорожание связано с дефицитом семян из-за неурожая, несмотря на избыток масла на мировом рынке.
Кроме этого, цены на груши в Украине достигли 160 грн/кг из-за дефицита качественного фрукта. По словам президента УПОА Тараса Баштанника, причина не только в недостатке посадок, но и в слабой системе хранения и отсутствии современной селекции.
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