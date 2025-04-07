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Ежемесячная доплата в 2000 гривен для педагогов: кто и где сможет ее получить

Мария Николишин
7 апреля 2025, 10:53
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Педагоги получат первую доплату уже в апреле.
Ежемесячная доплата в 2000 гривен для педагогов: кто и где сможет ее получить
Ежемесячная доплата для педагогов / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Педагоги Александрийской общины будут получать ежемесячную доплату
  • Она будет составлять две тысячи гривен
  • Финансирование будет происходить из местного бюджета

Педагоги Александрийской общины (Кировоградская область) будут получать ежемесячную доплату в две тысячи гривен. Об этом заявил городской голова Сергей Кузьменко.

По его словам, уже в апреле учителя школ, воспитатели в садах и педагоги внешкольных учреждений будут получать дополнительные к зарплате средства.

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Известно, что финансирование будет происходить из местного бюджета.

"Таким образом в Александрийской громаде вводится Александрийская педагогическая доплата. Это означает, что уже в апреле каждый педагогический специалист, который работает в школе, детском саду и внешкольном учреждении - к основной заработной плате получит дополнительные 2000 гривен из местного бюджета", - подчеркнул чиновник.

Доплаты для украинцев - что известно

Как сообщал Главред, некоторые украинские пенсионеры с апреля 2025 года могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 944 гривен. Речь идет о таких, которые нуждаются в постоянном уходе.

В Украине вводят доплату к зарплате. Однако получить надбавку в размере 10% от должностного оклада смогут не все - речь идет о государственных служащих, владеющих английским языком.

В то же время, народный депутат Богдан Кицак заявил, что повышение минимальной зарплаты в Украине не предусмотрено из-за наших обязательств перед международными партнерами, в частности меморандума с МВФ.

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Кто такой Сергей Кузьменко?

Кузьменко Сергей Анатольевич (род.22 января 1975, Александрия, Кировоградская область) - украинский предприниматель, госслужащий, политик, член Партии регионов (до 2014 года), народный депутат Украины седьмого созыва, председатель Кировоградской областной государственной администрации (с 16 сентября 2014 года по 11 июня 2019 года). Сын бизнесмена и политика Анатолия Кузьменко, пишет Википедия.

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