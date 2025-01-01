Увеличение пенсии на почти тысячу гривен: кто может рассчитывать на прибавку

Некоторые пенсионеры в Украине смогут получить большую пенсию уже за январь 2025 года.

https://glavred.info/economics/uvelichenie-pensii-na-pochti-tysyachu-griven-kto-mozhet-rasschityvat-na-pribavku-10626782.html Ссылка скопирована

Специальная надбавка для некоторых пенсионеров предусмотрена законом / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Специальная надбавка предусмотрена для одной из категорий пенсионеров

Надбавка составляет 40% от прожиточного минимума

Для получения большей пенсии нужно обратиться со специальным заявлением

С января 2025 года украинские пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, могут оформить специальную надбавку к пенсии. Об этом говорится в законе Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

На увеличение пенсии могут рассчитывать те граждане, которые имеют ухудшенное состояние здоровья. Надбавка составляет 40% от прожиточного минимума, то есть от 2361 гривен, что составляет 944 гривны.

видео дня

Закон предусматривает ряд условий для предоставления пенсионерам надбавки, а именно:

Проживание пенсионера в одиночестве.

Получение пенсионной выплаты по возрасту.

Потребность в уходе от посторонних лиц из-за ухудшения состояния здоровья.

Для получения увеличенной пенсии за счет специальной надбавки гражданину необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и перечнем документов, в который входит: паспорт, РНОКПП, выписка из ПФУ, которая удостоверяет, что пенсионер, по состоянию на сейчас, не получает надбавки на уход и заключение врачебно-консультативной комиссии об ухудшенном состоянии здоровья.

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине пенсионеры получают регулярные денежные выплаты - пенсии. Однако, в некоторых случаях эта выплата может прекратиться. В частности, отмечается, что выплата пенсии может прекратиться по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда.

Накануне сообщалось, что в Украине будет внедрен обязательный накопительный уровень пенсионной системы. Его планируют ввести уже с 1 января 2026 года. Таким образом, выплаты будут зависеть от того, сколько человек накопил на своем индивидуальном пенсионном счете, который будет открыт для каждого работающего украинца. Работодатели и государство будут пополнять этот счет ежемесячно.

Ранее также стало известно, что в 2025 году вступают в силу новые требования для граждан, которые планируют выходить на пенсию. Минимальное количество страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту, возрастет.

Читайте также:

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и с

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред