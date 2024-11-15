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Пенсионерам в Украине ежемесячно будут доплачивать 2361 грн: кто получит выплату

Руслана Заклинская
15 ноября 2024, 00:13
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В проекте государственного бюджета Украины на 2025 год содержится норма о ежемесячной доплате одной категории пенсионеров.
Пенсионерам в Украине ежемесячно будут доплачивать 2361 грн: кто получит выплату
Часть пенсионеров получит ежемесячную доплату / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Коротко:

  • Пенсионерам-чернобыльцам будут предоставлять ежемесячную доплату к пенсии в размере 2361 грн
  • Ее получат неработающие пенсионерам, которые постоянно проживают в зонах отселения и проживали или работали там с 1986 по 1993 год
  • Пенсионеры, которые сменили место жительства после аварии на ЧАЭС или переехали в зоны после катастрофы, не получат доплату

Пенсионерам-чернобыльцам ежемесячно будут предоставлять доплату к пенсии в размере 2361 грн. Эта выплата будет осуществляться в течение действия военного положения. Об этом говорится в проекте закона №12000.

Согласно новому законопроекту о Государственном бюджете на 2025 год, так называемая "чернобыльская пенсия" будет выплачиваться не всем пенсионерам. В бюджетном комитете Рады отметили, что это решение позволит уменьшить расходы бюджета, которые ранее составляли примерно 15 миллиардов гривен.

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На доплату могут рассчитывать неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зоне безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения, при условии, что они жили или работали в этих зонах на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года. Для таких пенсионеров устанавливается фиксированная доплата в размере 2361 гривна.

Пенсионеры, которые изменили место жительства после аварии на ЧАЭС и впоследствии вернулись, а также те, кто зарегистрировался или переехал в эти зоны после аварии, не будут иметь права на эту доплату.

Кроме этого, если пенсионер-чернобылец оставляет свое постоянное место жительства в зоне отселения и регистрируется за ее пределами, выплата прекращается. Для этого Пенсионному фонду поручено регулярно сверять данные из Единого государственного демографического реестра и других государственных реестров для подтверждения права на продолжение или прекращение выплат.

Выплата пенсий в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в 2025 году в Украине предусмотрено два этапа повышения пенсий. Первый этап состоится в марте в форме ежегодной индексации пенсий, а летом запланировано дополнительное повышение для отдельных категорий пенсионеров.

Ранее Пенсионный фонд Украины предупредил, что часть пенсионеров может остаться без выплат. Это может произойти в случае, если граждане не прошли обязательную идентификацию или не сообщили о своем трудоустройстве.

Кроме этого, в декабре 2024 года Пенсионный фонд Украины начислит дополнительную доплату в размере до 600 гривен пенсионерам, достигшим 70, 75 или 80 лет. Доплата будет автоматически начислена каждому гражданину, независимо от вида пенсии, и будет назначаться на ежемесячной основе.

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Что известно о Пенсионном фонде

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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