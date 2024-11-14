Доллар держится на годовом максимуме: какой курс в украинских обменниках

На то, что доллар США достиг годового максимума повлияла победа Дональда Трампа на выборах в Штатах.

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Курс доллара в Украине существенных изменений не претерпел / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Доллар США закрепился на пиковом уровне за год

В Украине курс доллара США уменьшился

В четверг, 14 ноября, курс доллара США снова вырос на международном рынке. Как пишет Reuters, индекс доллара, который отражает соотношение к шести другим валютам мира вырос на 0,2%.

"Хотя тенденции не длятся вечно, пока экономика США не начнет разрушаться, вполне вероятно, что все более богатая позиция доллара окажется основным фактором, который может вызвать распродажи", - говорится в статье.

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Курс доллара в Украине

В Украине официальный курс доллара по состоянию на 14 ноября, согласно данным Национального банка Украины, уменьшился на 3 копейки. Стоимость иностранной валюты составляет 41,34 грн по сравнению со вчерашней отметкой в 41,37 грн.

В то же время еще одна популярная валюта не изменилась в стоимости - курс евро держится на уровне 43,94 грн.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что Международный валютный фонд обнародовал новые прогнозы по глобальной экономике. По его оценкам, в 2024 году средний курс гривны к доллару в Украине составит 45,0 грн/доллар, а к 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн.

Ранее стало известно, что официальный курс доллара в Украине начал снижаться еще до начала недели. Так 11 ноября стоимость иностранной валюты уменьшилась на 6 копеек.

Накануне сообщалось, что в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. В частности, до 15 ноября он будет находиться в пределах от 40,9 до 41,8 грн.

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