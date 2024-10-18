В 2025 году пенсии повысят дважды: в Минсоцполитики сказали когда и кому

В Верховной Раде готовят пенсионную реформу, благодаря которой произойдет дополнительное повышение пенсий, рассказала Оксана Жолнович.

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Украинцы получат два повышения пенсий в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В 2025 году украинцев ожидает два этапа повышения пенсий. В марте следующего года состоится ежегодная индексация, а летом возможно повышение пенсий для отдельных категорий пенсионеров. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

"На индексацию хватит несмотря на то, что бюджетный трансферт уменьшен из государственных средств... Мы имеем деньги на индексацию, мы ее планируем", - заверила она.

Жолнович подчеркнула, что наблюдается положительная динамика увеличения поступлений от уплаты единого социального взноса (ЕСВ). В то же время она призвала украинцев платить ЕСВ официально, поскольку эти взносы непосредственно распределяются между пенсионерами и способствуют увеличению их выплат.

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"И здесь нас в очередной раз спасают наши военные, их становится больше. Это люди, которые получают лучшую зарплату, это позволяет страховую часть, которая поступает как ЕСВ, увеличивать", - пояснила министр.

Пенсионная реформа

Глава Минсоцполитики также анонсировала проведение пенсионной реформы, которую вскоре должна принять Верховная Рада.

"Планируем еще поднять летом пенсию, пересчитав ее с учетом пенсионной реформы, которую сейчас дорабатываем", - рассказала Жолнович.

По ее словам, это повышение будет касаться преимущественно тех, кто вышел на пенсию много лет назад. Повышение пенсий будет зависеть от размера ЕСВ, который они платили, и трудового стажа. Жолнович также заверила, что больших пенсий не будут урезать.

"Никому ничего не уменьшат. Те, кто имеют большие пенсии, получат на своем уровне, мы не можем уменьшать", - подчеркнула министр соцполитики.

Кто такая Оксана Жолнович? Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает новый механизм выплаты пенсий. По словам депутата Тараса Тарасенко, платежная система NovaPay от "Новой почты" может стать новым оператором пенсионных выплат.

Также украинские пенсионеры могут получить уменьшенные выплаты из-за штрафных санкций, если вовремя не сообщат об изменениях, таких как трудоустройство или увольнение. Пенсионный фонд отметил, что в случае выявления нарушений пенсионера могут обязать вернуть часть средств.

Как сообщал Главред, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 октября 2024 года составила 5 851,9 грн, утверждает глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев. По сравнению с прошлым годом, номинальный рост составляет 9,4%, реальный - 0,7% с учетом инфляции.

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