Цены на бензин 'заморозились': какая стоимость на АЗС теперь

Есть ли предпосылки для существенных изменений цены на бензин и дизтопливо?

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Цены на бензин / коллаж: Главред, фото: УНИАН

На украинских АЗС стоимость бензина А-95 не меняется уже почти неделю. С 10 октября цена установилась на среднем уровне 56,59 грн/л - и остается на нем до сих пор.

В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 52,99-60,99 грн/л. Дешевле всего на АЗС Маркет - 52,99 грн/л, а также Фактор - 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR - 60,99 грн./л, и WOG, ОККО - 59,99 грн/л, Shell - 59,34 грн/л.

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Цены на бензин / фото: index.minfin.com.ua

Стоит заметить, что основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в материале delo.ua говорит, что предпосылок к существенным изменениям цены на бензин и дизтопливо нет.

По его словам, трейдеры поддерживают уровень запасов топлива в стране выше среднего, а коммерческое потребление на 10-15% ниже прошлогоднего, поэтому это сдерживает цены от роста.

"Фактор роста цены на нефть пока не сыграл, а нефть марки Brent еще не закрепилась на уровне $80/баррель, поэтому пока можно не ждать резкого подорожания бензина и дизеля на АЗС. Но мы не исключаем, что в ближайшие недели случится "черный лебедь", который изменит все. Это может быть еще один ураган, эскалация конфликта на ближнем востоке или выборы в США", - подчеркнул он.

Что такое бензин? Бензин - популярный вид топлива, природная (произведенная из нефти) или искусственно полученная смесь углеводородов различного строения, кипящих чаще всего между 40 °C и 205 °C, сообщает "Википедия".

Цены в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, украинские фермеры начали стремительно повышать цены на помидоры и огурцы из-за снижения объемов предложения на рынке. Тепличные помидоры продаются по 55-65 грн/кг, а огурцы - по 50-65 грн/кг.

Также известно, что с 8 октября, украинские фермеры предлагают картофель по 17-25 гривен за килограмм. Только за последнюю неделю цена на овощ выросла на 19%.

Кроме того, в 2025 году цены на сигареты могут вырасти минимум на 17% в зависимости от будущего курса национальной валюты. Все - из-за перехода в определении ставок акциза из гривны в евро.

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