Цены на мясо подскочат еще до Нового года - прогноз

Среди причин - рост цен на топливо, электроэнергию и повышение налогов.

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Цены на мясо - сколько будет стоить кило популярного продукта / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине следует ожидать "скачков" цен на продукты - в частности на мясо, рассказал в комментарии КоммерсантЪ украинский эксперт Андрей Новак. Рост цен связан с одновременным повышением налогов, тарифов на топливо и электроэнергию.

"Одновременное повышение цен на электроэнергию, топливо и налоги - все это влияет на формирование цены в сторону ее увеличения. Практически вся продукция, в том числе аграрная, будет дорожать, поскольку выросли ключевые элементы ее себестоимости", - пояснил Новак.

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Учитывая нынешние ценовые предложения и популярность продукта, меньше всего цены вырастут на курятину.

"Если будет повышенный спрос на курятину, то цены вырастут, но минимально. На этом рынке у нас достаточно высокая конкуренция, которая не позволяет ни производителю, ни торговцу слишком поднимать цену", - сказал он.

А вот цены на свинину до конца года могут подскочить до 12%.

Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

Цены на продукты - последние новости

Как писал Главред, в 2025 году цены на сигареты могут вырасти минимум на 17% в зависимости от будущего курса национальной валюты. Все - из-за перехода в определении ставок акциза из гривны в евро.

По данным НБУ, цена табачных изделий продолжает расти из-за борьбы с теневым рынком. Также ускорился рост цен на фармацевтические товары, медицинское оборудование и продукцию, что, вероятно, связано с курсом валют.

Напомним, уже с начала октября в Украине были начаты определенные нововведения. В частности, речь идет о повышении налогов. Главред сообщал, что из-за требования к провайдерам перейти на общую систему налогообложения, рискуют серьезно подорожать услуги интернет-связи. Провайдеры, не секрет, в большинстве случаев работают как ФОПы.

Накануне глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что стоимость электроэнергии для населения в следующем году составит 6,5-7 гривен, а через 2-3 года ожидается тариф 8-9 гривен. Однако гендиректор Yasno Сергей Коваленко опроверг это заявление и отметил, никакого повышения тарифов на свет не будет.

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