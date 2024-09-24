Лимиты по картам, новые налоги и дорогой интернет: что меняется с 1 октября

В октябре 2024 года в Украине станет заметным рост цен на ряд товаров и услуг. Курс доллара тоже рискует пойти вверх.

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Что меняется с 1 октября 2024 года в Украине - комментарии экспертов / Коллаж Главред

В октябре 2024 году украинцев ожидает ряд изменений в финансовой и социальной сферах. О том, что изменится – рассказываем в материале Главреда.

Вырастут налоги для бизнеса и подорожает интернет

Одним из основных нововведений, которые вступают в силу с 1 октября в Украине, является повышение налогов.

В частности, предполагается:

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Повышение военного сбора по всем доходам граждан с 1,5% до 5%;

Установление военного сбора для физлиц-предпринимателей (ФЛП)-плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты (800 гривен в месяц);

Установление военного сбора в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы;

Установка ставки налога на прибыль для всех небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%;

Установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле горючим;

Установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;

Изменение налогового периода с квартального на месячный для предоставления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (необходимо для экономического бронирования).

В связи с этим, уже с 1 октября ряд товаров и услуг может отреагировать на повышение налогов подорожанием. Так, рискуют серьезно подорожать услуги интернет-связи. Это связано с требованием к провайдерам, которые в большинстве случаев работают как ФЛП, о переходе на общую систему налогообложения.

Как рассказал "Главреду" член Интернет Ассоциации Украины, директор интернет-провайдера Элит-Лайн (г. Краматорск) Николай Кучерук, многие провайдеры работают по упрощенной системе налогообложения, поскольку это существенно уменьшает затраты на бухгалтерию.

"Кроме того, что добавится НДС, очень существенно вырастут затраты на бухгалтерию. Потому мы обсуждаем повышение – в Краматорске цены на интернет вырастут на 10-15 процентов из-за того, что провайдеры будут вынуждены тратить средства на администрирование налогов. По всей Украине ситуация, в принципе, схожая. В селах, где малоэтажная застройка и услуги предоставляют ФЛП, предприниматели будут вынуждены нанимать бухгалтеров, из-за чего при 1000-2000 абонентах им, возможно, придется повышать цены в два раза, чтобы оставаться рентабельными", - отметил Кучерук.

И добавил, что может ухудшиться и качество интернет-услуг, поскольку небольшим операторам придется сосредоточиться на налогах, а не на предоставлении интернета и закупке оборудования для его стабильной работы.

Провайдеры предупреждают, что с 1 октября скорость интернета может снизиться / УНИАН

Также новые налоги и сборы для АЗС отразятся и на стоимости топлива из-за роста акциза. В частности, с 1 октября вводится ежемесячный авансовый платеж налога на прибыль с каждой АЗС в размере от 30 000 до 80 000 грн.

Сумма налога будет зависеть от вида топлива, а также от того, есть или магазин при АЗС. Например, если нет магазинов, то 30 000 грн каждый месяц должна будет платить АЗС, если она продает только автогаз. 45 000 грн нужно будет платить тем заправкам, если объем автогаза в общем объеме топлива, которое они продают, составляет 50% и более. Если же АЗС продает два и больше вида топлива, то сумма ежемесячного авансового платежа должна составлять 60 000 грн.

А в случае, если АЗС продает алкогольные или табачные изделия, то ежемесячные авансовые платежи будут составлять от 40 до 80 000 грн.

Лимит на переводы с карты на карту

Также с 1 октября 2024 года Нацбанк на полгода устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (P2P, C2С). Согласно распоряжению регулятора, лимит действует только на сумму исходящих переводов по всем счетам клиента, открытым в одном банке, и не применяется к счетам волонтеров, которые соответствуют критериям.

В то же время через карты людей, которые отдают свои счета в пользование третьим лицам, может проходить около 200 млрд грн в год.

Перевод часов в Украине – назад в "зимнее" время

27 октября в Украине переведут часы на "зимнее" время в последний раз, поскольку в июле парламент утвердил отмену ежегодного перевода часов на "летнее" время.

Документ, который утвердили народные депутаты, устанавливает единое киевское время, соответствующее второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени Украины UTC+2.В связи с этим в 4 утра последнего воскресенья месяца украинцам нужно будет перевести стрелки часов на 1 час назад.

"Национальный кэшбек" - когда ждать выплат в октябре

Украинцы начнут получать выплаты кэшбэка в рамках программы "Национальный кэшбек" уже с 20 октября. Начисления будут осуществляться за покупки в сентябре.

Как сообщал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, первые выплаты по госпрограмме "Национальный кэшбек", в рамках которой которой граждане могут получить 10% стоимости приобретенных отечественных товаров, начнутся с 20 октября.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в приложение "Дія" на мобильном телефоне, и в разделе "Сервисы" выбрать соответствующую программу. После этого пользователю предложат перечень банков для открытия карты, на которую будет начисляться кэшбек. Если же карта была оформлена в банке-участнике программы, ее нужно будет выбрать, чтобы в дальнейшем можно было просматривать историю начисления и выплат.

В программе выплат принимают участие 11 банков: Приватбанк, Сбербанк, Смысл банк, А-банк, ПУМБ, Укрсиббанк, monobank ("Универсал банк"), Аккордбанк, "Глобус", Укргазбанк, "Банк кредит Днепр".

С 20 октября начнутся выплаты по программе "Национальный кэшбек"/ коллаж Главред, УНИАН

Со списком товаров, на которые начисляется кэшбек, можно ознакомиться тут. В настоящий момент в программу добавлены более 130 тысяч товаров. Стоит отметить, что независимо от потраченных средств, суммарно в месяц на одну карту по программе могут выплатить не более 3 тысяч гривен. Историю всех начислений и трат можно будет посмотреть в "Дии" в разделе программы.

Выплаты ООН в октябре 2024 – кто имеет на них право и как получить

С 1 октября агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) увеличило выплаты украинцам, пострадавшим в результате военных действий, которые можно будет использовать для оплаты временного жилья, а также на продукты питания и личной гигиены.

Как говорится на сайте организации, уязвимые слои населения будут получать 3600 грн для каждого члена домохозяйства (ранее было 2200 грн).

На предоставление помощи имеют право:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) от 24 февраля 2022 г.;

пострадавшие в результате военных действий от 24 февраля 2022 г. в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия после 24 февраля 2022 г.

семья, имеющая только одного из родителей (отец или мать) с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены);

лица, не зарегистрированные ранее в УВКБ ООН, а также не получавшие денежную помощь от других организаций;

в случае, если месячный доход составляет менее 5,400 грн. на одного члена семьи.

Чтобы получить денежную помощь от ООН, нужно обратиться в ближайший специальный центр. Сбором информации для УВКБ ООН занимается партнерская организация БФ "Право на защиту". Адреса пунктов приема заявок в разных регионах Украины можно найти тут.

Получить консультацию можно, воспользовавшись Telegram-каналом организации, или по номеру 0 800 307 711.

Выплаты в Польше для украинцев 2024 – кому их не продлят в октябре

С 1 октября в Польше изменятся программы социальной помощи, которые могут повлиять на "детские" выплаты тысячам украинских беженцев.

Как сообщается на странице управления социального страхования Польши (ZUS), в октябрестартует программа "Активный родитель", которая вводит новые выплаты семьям.

В рамках этой программы будет введена новая выплата "Активные родители на работе". А помощь "Активны в яслях" заменит субсидию на ясли (до 400 злотых или примерно 4000 грн). В то же время, льгота "Активны дома" заменит выплату "Семейный попечительский капитал" (12 тыс. злотых или 130 тыс. грн на второго и каждого следующего ребенка в семье в возрасте с 12 до 35 месяцев).

Выплаты "Активный родитель" будут доступны гражданам Польши, стран ЕС и США, а также иностранцам с видом на жительство ("карта побыту") с доступом к рынку труда, но не будут предоставляться гражданам Украины, которые приехали в Польшу в связи с военными действиями.

Что будет с ценами на продукты и товары в октябре

По словам кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, осенью нас ждет очередная волна повышения цен на продукты питания.

"Сбор урожая завершится, и аграрии повысят цены. Также к росту цен будут приводить затраты на хранение продукции. Кроме того, могут возобновиться отключения электроэнергии, что также приведет к росту расходов производителей, а значит и цен", - отметил эксперт.

Доллар в октябре 2024 года может вырасти до 42 гривен - эксперты / УНИАН

Курс доллара – каким он будет в октябре 2024

Эксперты, опрошенные "Главредом", считают, что сентябрь показал окончание летнего затишье на валютном рынке Украины, что приведет к реакции гривны на ситуацию в макроэкономике, и, соответственно, вызовет рост курса доллара по отношению к гривне.

"Гривна возвращается в суровую реальность макроэкономики. За лето состояние главных факторов ухудшилось. Это предстоит отыграть в валютный курс в ближайшие месяцы. Двойной дефицит стал больше. Дыра в торговом балансе страны в июле, вероятно, выросла еще на $2,5-2,9 млрд. Ослабление гривны - один из способов ее покрыть…В лучшем сценарии в октябре она повторит результат сентября и просядет к доллару США еще на 1,0% до 41,80-41,90 грн. При отрицательном варианте размер октябрьского снижения вырастет до 1,5-2,0% до 42,00-42,20. Это возврат к среднемесячному темпу ослабления, который наблюдался с января по июнь этого года", - рассказала "Главреду" CO-CEO, основательница компании SpiceProp Наталья Бойко.

По мнению Александра Хмелевского, спрос на валюту со стороны населения летом возрос и вряд ли ослабнет осенью, что будет провоцировать рост курса. Как отметил эксперт, в условиях войны и дефицита бюджета, Минфин столкнулся со значительными проблемами по финансированию дефицита Госбюджета, из-за чего средства придется искать на внутреннем рынке.

"Для этого есть только два источника: средства НБУ и средства коммерческих банков. Заставить коммерческие банки вложить в ОВГЗ дополнительные несколько сот миллиардов гривен можно лишь кардинально изменив монетарную политику НБУ. Увеличение портфеля ОВГЗ НБУ означает увеличение денежной массы, а значит, риск увеличения инфляции и девальвации гривны. Поэтому есть все основания полагать, что в октябре девальвация гривны ускорится. Валютный курс превысит курс 42,1 грн. за доллар. К тому же, девальвация гривны увеличит таможенные и налоговые поступления и будет способствовать наполнению Госбюджета", - отметил эксперт.

Кто такой Александр Хмелевский Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Образование: Киевский Национальный Университет имени Т.Г.Шевченко, специальность - "политическая экономия". Научная степень: кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

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