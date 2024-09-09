В Украине резко 'взлетели' цены на продукты в первую неделю осени: что подорожало

В фруктово-ягодном сегменте продолжают расти цены на бахчевые - дыню и арбуз, сообщили в EastFruit.

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Как изменились цены на овощи и фрукты за неделю / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Первая неделя осени в Украине прошла без значительных скачков цен, хотя некоторые продукты все же подорожали. Больше всего выросла стоимость чеснока, брокколи и цветной капусты. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, спрос на картофель значительно вырос, что привело к повышению его цены. Сейчас картофель продают по 12-15 грн/кг, а неделей ранее его реализовали по 10-12 грн/кг.

Между тем тепличные комбинаты были вынуждены снизить цены на огурцы до 30-40 грн/кг, хотя еще недавно верхняя граница цены достигала 50 грн/кг.

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Цены на цветную капусту и брокколи также ощутимо изменились. Цветная капуста подорожала с 45-55 грн/кг до 55-60 грн/кг, а брокколи - с 30-50 до 55-60 грн/кг. Также с 60-120 грн/кг до 80-140 грн/кг поднялись цены на чеснок.

Зато цены на кабачки и баклажаны в Украине снизились. Кабачки подешевели с 12-20 грн/кг до 10-23 грн/кг, а баклажаны - с 15-20 грн/кг до 9-15 грн/кг.

Что касается фруктов и ягод, то на рынке продолжается повышение цен на бахчевые. Стоимость дыни выросла с 25-30 грн/кг до 30-40 грн/кг. Арбузы продают 11-17 грн/кг, тогда как неделей ранее их стоимость составляла 10-13 грн/кг.

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Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине значительно снизились цены на некоторые продукты. Цены на белокочанную капусту упали с 20-25 грн/кг до 17-20 грн/кг, а морковь подешевела с 12-15 грн/кг до 10-12 грн/кг.

Также выросла цена картофеля из-за слухов о дефиците качественного урожая. Аналитики EastFruit сообщают, что картофель продают по цене от 12 до 18 грн/кг.

Как сообщал Главред, осенью цены на мясную продукцию могут вырасти до 3% из-за повышения стоимости кормов и влияния аномальной погоды, сообщила науковица Института аграрной экономики Наталья Копытец. Стоимость кормов, которая составляет около 70% себестоимости мяса, вырастет из-за возможного уменьшения урожая зерновых и проблем с энергоснабжением.

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