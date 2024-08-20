В Украине стремительно 'падают' цены на популярные овощи и фрукты: что подешевело

Наиболее заметное снижение цен наблюдается на популярные овощи, в частности на картофель и свеклу, рассказали аналитики EastFruit.

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Цены на борщевой набор снизились / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Последний месяц лета в Украине отметился колебаниями цен на продукты. Значительно снизились цены на популярные овощи борщевого набора. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Увеличение предложения привело к снижению цен на картофель. Сейчас его стоимость составляет 10-14 грн/кг, хотя неделей ранее стоимость картофеля колебалась в пределах 12-18 грн/кг.

Также в Украине подешевела свекла, ее стоимость - 8-10 грн/кг. На прошлой неделе фермеры реализовывали овощ по 9-10 грн/кг. В то же время, значительно уменьшились цены на кабачки: с 20-25 грн/кг до 15-18 грн/кг.

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Зато белокочанная капуста подорожала. Теперь она стоит 20-25 грн/кг, тогда как неделей ранее ее стоимость была 15-20 грн/кг. Также выросли цены на огурцы - с 30-45 грн/кг до 40-50 грн/кг.

По данным аналитиков, ощутимо подорожала цветная и пекинская капуста. Сейчас оба вида капусты продают по цене 50-55 грн/кг. На прошлой неделе стоимость овощей колебалась в пределах 30-35 и 40-45 грн/кг соответственно.

Что касается фруктов и ягод, то цены на некоторые позиции также изменились. Местный виноград подешевел с 90-150 грн/кг до 80-120 грн/кг из-за роста предложения. Цена на малину продолжает снижаться - с 80-120 грн/кг до 70-100 грн/кг.

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Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, цены на арбузы в Украине снизились на треть. Причиной падения цен стало резкое увеличение предложения из-за активной уборки урожая, тогда как спрос остается низким.

Также в Украине снизились цены на лук. Они упали на 17% по сравнению с прошлой неделей и сейчас составляют 7-13 гривен за килограмм.

Как сообщал Главред, в ближайшие месяцы в Украине ожидается дальнейшее снижение потребительских цен на продукты питания из-за массового поступления урожая. В июле 2024 года цены на продукты снизились на 0,8% по сравнению с июнем, в частности, на яйца (-11,4%) и овощи (-19,6%). В то же время цены на некоторые продукты выросли: сахар (+12,1%), масло подсолнечное (+2,9%) и фрукты (+1,4%). Инфляция в июле в годовом измерении составила 5,4%.

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