Цены 'упали' на 40%: в Украине резко снижается стоимость популярного летнего фрукта

В Украине снизили цены на сезонный фрукт из-за обильного урожая и низкого спроса, объяснили аналитики EastFruit.

https://glavred.info/economics/ceny-upali-na-40-v-ukraine-rezko-snizhaetsya-stoimost-populyarnogo-letnego-frukta-10586651.html Ссылка скопирована

В Украине снизили цены на сезонный фрукт из-за обильного урожая / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

С начала недели цены на арбузы в Украине снизились на треть и составляют 3-8 грн/кг. Причиной снижения цен является резкое увеличение предложения арбузов и низкий спрос. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

"Улучшение погодных условий практически по всей территории страны позволили украинским производителям арбузов возобновить активные уборочные работы, что приводить к увеличению предложения этой продукции на рынке. Дополнительно, к массовой уборке бахчевых уже приступили производители во всех без исключения областях Украины, как в центральном, так и в западном регионах", - пояснили аналитики.

Сейчас цены на арбузы опустились до 3-8 грн/кг ($0,07-0,19/кг), что на 30% дешевле по сравнению с прошлой неделей. Снижение стоимости арбузов объясняется резким увеличением предложения.

видео дня

Фермеры отмечают, что основная часть продукции - крупного калибра, который имеет слабый спрос. Это приводит к тому, что оптовые компании и розничные сети сокращают закупки из-за низких темпов продаж.

"Если сравнивать ситуацию на рынке арбузов в Украине с другими странами региона мониторинга проекта, то данная продукция остается более доступной только в Узбекистане и Таджикистане, что является традиционным", - отметили аналитики.

Цены на арбузы в Украине уже на 60% ниже, чем в начале августа 2023 года. Эксперты не ожидают значительного повышения цен в ближайшем времени. Ожидается, что цены на крупные арбузы останутся низкими, поскольку фермеры пытаются ускорить реализацию через уступки покупателям.

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Рост цен на продукты в Украине - новости по теме

Напомним, в Украине могут подорожать продукты питания из-за роста цен на топливо. Если будет принят законопроект по увеличению акцизного налога, это приведет к подорожанию бензина и дизельного топлива, что повлияет на стоимость продуктов.

Также цена на газировку может вырасти почти в 2,5 раза из-за возможного введения акциза на сладкие и минеральные воды. Комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект, который предусматривает налог в размере 0,1 евро (4,5 гривны) за литр напитка.

Как сообщал Главред, дефицит электроэнергии может привести к росту цен на молочные, мясные и хлебобулочные продукты, предупреждает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Фермы, требующие значительных объемов электричества для функционирования, уже отмечают рост расходов на дизтопливо и соответственно повышение цен на молочные продукты на 3-5%.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред