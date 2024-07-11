Цены на продукты в Украине резко вырастут: стала известна причина

Из-за подорожания бензина и дизельного топлива в Украине могут вырасти цены на продукты питания.

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Цены на продукты в Украине резко вырастут/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

В Украине подорожают продукты питания из-за роста цен на топливо. Если будет принят законопроект относитено увеличения акцизного налога, что повлечет за собой подорожание бензина и дизельного топлива, то это повлечет за собой рост цен на продукты. Пока что этот законопроект был принят в Верховной Раде только в первом чтении.

Об этом сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире "Ми - Україна". Он отметил, что если акциз на топливо всё-таки будет проголосован, вот эта дополнительная стоимость отразится на цене продуктов питания.

"Она (эта дополнительная цена - ред.) ляжет на нас с вами, потому что мы должны понимать: дополнительные нагрузки на гектар - это подорожание себестоимости продукции", - сказал Марчук. видео дня

По его словам, вообще всё, что связано с ценами на горюче-смазочные материалы, пересекается потом с дополнительными затратами.

"Если мы говорим об увеличении расходов на один гектар уже со следующего года более чем на 5 евро для каждого товаропроизводителя, который работает официально в Украине, то мы должны понимать, что это так или иначе будет отображаться и на составляющей цен на продукцию, которую изготавливают товаропроизводители и соответственно на полках магазинов оно будет составлять дополнительную стоимость для потребителей", - отметил он.

Напомним, Верховная Рада во время голосования 4 июля приняла в первом чтении законопроект №11256-2, из-за которого резко увеличится стоимость бензина и дизельного топлива для потребителей - как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо - на 2,0 грн/л.

Денис Марчук рассказал о росте цен на продукты/ скрин

Смотрите комментарий Дениса Марчука о росте цен на продукты питания:

Цены на продукты питания в Украине - последние новости

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