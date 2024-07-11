'Детоубийцы' - посольство РФ в США 'украсили' огромной надписью

Во время саммита НАТО в Вашингтоне на здании посольства России появилась большая надпись "childkillers" - "детоубийцы".

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На здании посольства РФ в США сделали надпись "детоубийцы" / коллаж: Главред, фото: BILD, УНИАН

На здании российского посольства, располагающегося в Вашингтоне, неизвестные сделали надпись "детоубийцы", вероятно, как реакцию на обстрел россиянами детской больницы Охматдет. Об этом сообщает издание Bild.

Что такое детская больница "Охматдет" многопрофильное диагностически-лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Самая большая детская больница в Украине, которую россияне атаковали крылатыми ракетами 8 июля.

Пока неизвестно, кто именно является автором такой красноречивой надписи, которую организаторы разместили прямо под российским триколором.

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Российское посольство и Крремль пока никак не отреагировали на такой дерзкий поступок организаторов, но известно, что надпись была размещена в дни, когда в столице США проходил саммит НАТО.

Удар россиян по детской больнице Охматдет

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 июля во Львове прощаются с детским врачом Светланой Лукьянчик. 30-летняя нефролог погибла в результате российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" 8 июля. Прощание проходит в Гарнизонном храме Львова, о чем сообщил мэр города Андрей Садовый.

Утром 8 июля Россия осуществила массированную атаку на Киев и другие города Украины. В результате удара обломки ракет в Шевченковском районе столицы существенно повредили многоэтажку. Во время разбора завалов дома, где был полностью разрушен подъезд, нашли тела трех человек, среди которых двое детей, сообщила уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Во время удара по Киеву и другим городам Украины 8 июля Россия применила новую опасную тактику, пытаясь нанести как можно больший ущерб. Оккупанты сделали так, чтобы ракеты и дроны, которые они запускали, было труднее обнаружить, сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Обстрелы россиянами Украины:

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