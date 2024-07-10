'Был в критическом состоянии': в Киеве умер ребенок после обстрела 'Охматдета'

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что на момент удара мальчик находился в критическом состоянии в реанимации "Охматдета".

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Маленький мальчик не выжил после ракетного обстрела россиян / Коллаж Главред, фото: Богдан Кутепов / Facebook, УНИАН

В результате российского ракетного удара 8 июля по детской больнице "Охматдет" в Киеве стало известно о первом погибшем ребенке среди пациентов заведения. Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации Охматдета", - отметил Ляшко.

Он также отметил, что после террористического удара РФ по детской больнице мальчик был транспортирован в одну из больниц столицы.

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"Приносим свои искренние соболезнования родным малыша. Никогда не простим российским террористам, которые убивают наших детей", - написал глава Минздрава.

Что такое детская больница "Охматдет" многопрофильное диагностически-лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине, которую россияне атаковали крылатыми ракетами 8 июля.

Удар по "Охматдету" 8 июля - что известно о последствиях обстрела Киева

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 июля во Львове прощаются с детским врачом Светланой Лукьянчик. 30-летняя нефролог погибла в результате российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" 8 июля. Прощание проходит в Гарнизонном храме Львова, о чем сообщил мэр города Андрей Садовый.

Утром 8 июля Россия осуществила массированную атаку на Киев и другие города Украины. В результате удара обломки ракет в Шевченковском районе столицы существенно повредили многоэтажку. Во время разбора завалов дома, где был полностью разрушен подъезд, нашли тела трех человек, среди которых двое детей, сообщила уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Во время удара по Киеву и другим городам Украины 8 июля Россия применила новую опасную тактику, пытаясь нанести как можно больший ущерб. Оккупанты сделали так, чтобы ракеты и дроны, которые они запускали, было труднее обнаружить, сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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