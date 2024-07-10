Света не будет более 12 часов в сутки: графики отключений электроэнергии на 11 июля

Завтра, 11 июля, по всей Украине будут применены графики отключений электроэнергии для пользователей. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.
Как говорится в сообщении, 11 июля с 16:00 до 23:00 согласно указанию Укрэнерго, облэнерго будут применять 4 очереди отключений одновременно.
"В остальные часы будет задействовано три очереди", - указывают энергетики.видео дня
Кроме того, в Укрэнерго добавили. что причиной увеличения продолжительности отключений электроэнергии для пользователей является рост потребления света из-за жаркой погоды.
Заззачимо, что ранее в Укрэнерго объяснили, как именно действуют графики отключений света.
Условный график отключений:
- 1 очередь графиков - 4 часа ограничений в сутки;
- 2 очереди - 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди - 12 часов ограничений в сутки;
- 4 очереди - более 12 часов ограничений в сутки.
Удары России по Украине и отключения света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Графики отключений света в Украине - отключение света в Украине
Напомним, как ранее сообщал Главред, с 9 по 24 июля НЭК "Укрэнерго" планировала не отключать электроэнергию в каждой области в течение суток по графику, но теперь компания решила отменить это решение. В Укрэнерго объяснили, что отказ от измерений фактического уровня потребления связан со значительным дефицитом мощности в энергосистеме и ростом потребления из-за жары.
В Украине активно устанавливают новые газовые электрические установки, переданные Соединенными Штатами Америки. Этим проектом занимается Агентство США по международному развитию (USAID).
Кроме того, в ДТЭК назвали основные причины отключения электроэнергии даже в ночное время суток. Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что из-за российских ракетных обстрелов было потеряно 9 гигаватт мощностей.
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