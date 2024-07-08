Суток без отключений не будет: в июле отменили график измерений - Укрэнерго

С 9 по 24 июля по всей стране НЭК "Укрэнерго" планировала не выключать свет в течение суток в каждой области согласно графику, однако сейчас компания решила отменить его.
Как сообщили в ведомстве, завтра, 9 июля, ограничения будут действовать для всех регионов Украины в течение суток. По предварительному прогнозу, с 05:00 и до 14:00 облэнерго будут применять только две очереди графиков отключений, а уже с 16:00 до 22:00 - четыре очереди. В остальные часы будут применять три очереди.
В Укрэнерго объяснили, почему отказались от измерений фактического уровня потребления по состоянию на сейчас. Причиной стал значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары.
"В ответ на многочисленные обращения облэнерго, "Укрэнерго" отменяет проведение измерений в указанный период. В таких условиях облэнерго не смогут придерживаться принципа равномерности ограничения потребления при проведении измерений в конкретном регионе", - говорится в сообщении.
Однако режимные измерения таки планируют провести позже, когда позволит ситуация в энергосистеме и несколько снизится температура воздуха. Это необходимо для более равномерного и точного обеспечения распределения имеющейся в системе мощности между регионами.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключение света в Украине - что известно
Напомним, накануне в каждой области Украины должен был быть день без отключений света. Энергетики таким образом должны были измерять фактическое потребление в каждой области, после чего планировались изменения графиков, однако сейчас это отменили.
Ранее сообщалось, что на фоне дефицита в энергосистеме и летней жары Украина продолжает наращивать рекордный импорт электроэнергии из соседних европейских стран. Однако, из-за серьезных проблем в энергетике страны отключений не удастся избежать.
Накануне стало известно, что ситуация в энергосистеме Украины сложная. Если сейчас отключения света происходят в несколько раундов, то зимой мощностей страны может быть мало даже для отопления и водоснабжения потребителей.
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