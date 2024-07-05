Целый день со светом: названы даты, когда в областях вообще не будет ограничений

В каждой области Украины будет один день, когда свет вообще не будут выключать. Укрэнерго объявило даты.
Это связано с тем, что энергетики будут измерять фактическое потребление в каждой области, после чего будут возможно изменены графики. Проводить это измерение будут в период с 9 по 24 июля.
Когда в областях не будут выключать свет:
- 9 июля: Днепропетровская область;
- 10 июля: г. Киев;
- 11 июля: Киевская, Хмельницкая области;
- 12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;
- 16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;
- 18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая области;
- 19 июля: Тернопольская; Полтавская, Херсонская, Закарпатская области;
- 23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;
- 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.
"Анализ этих данных позволит в дальнейшем обеспечить более равномерное и корректное распределение имеющейся в системе мощности между регионами. Кроме того, мы сможем получить более точные данные о том, как развивать энергосистему, повышая ее устойчивость к российским атакам. То есть, это позволит более точно определить, где нужно реализовать проекты по децентрализованной генерации в первую очередь и просчитать оптимальные решения для каждого региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае вражеских ударов по инфраструктуре, эти графики могут быть несколько изменены, а день без отключения света перенесен до стабилизации ситуации.
Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине
Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.
Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.
Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.
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